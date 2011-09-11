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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

سرحدی به مهر خبر داد:

روزانه 10 تن شیر در نرماشیر تولید می شود

روزانه 10 تن شیر در نرماشیر تولید می شود

نرماشیر - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی نرماشیر از تولید روزانه 10 تن شیر در نرماشیر خبر داد.

عباس سرحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرماشیر قطب تولید شیر در شرق استان کرمان است ابراز داشت: تولید روزانه شیر در این شهرستان 10 تن است.

سرحدی با اشاره پتانسیل های نرماشیر برای تولید شیر گفت: هم اکنون پنج ایستگاه جمع آوری شیر و یک کارخانه تولید مواد لبنی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

وی همچنین بر لزوم مصرف شیر به صورت پاستوریزه تاکید کرد و ابراز داشت: در صورت مصرف شیر غیرپاستوریزه بایستی برای جلوگیری از بروز بیماری هایی نظیر تب مالت شیر را قبل از مصرف به مدت لازم بجوشانند.

این مسئول یادآور شد: دامداران نیز بایستی در هنگام دوشش و انتقال شیر به ایستگاه های جمع آوری مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

سرحدی با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت شهروندان گفت: یکی از وظایف حساس دامپزشکی نظارت بر بهداشت و روند تولید شیر از دامداری تا مصرف است.

کد مطلب 1404826

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