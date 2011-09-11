روزانه 10 تن شیر در نرماشیر تولید می شود

عباس سرحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرماشیر قطب تولید شیر در شرق استان کرمان است ابراز داشت: تولید روزانه شیر در این شهرستان 10 تن است.

سرحدی با اشاره پتانسیل های نرماشیر برای تولید شیر گفت: هم اکنون پنج ایستگاه جمع آوری شیر و یک کارخانه تولید مواد لبنی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

وی همچنین بر لزوم مصرف شیر به صورت پاستوریزه تاکید کرد و ابراز داشت: در صورت مصرف شیر غیرپاستوریزه بایستی برای جلوگیری از بروز بیماری هایی نظیر تب مالت شیر را قبل از مصرف به مدت لازم بجوشانند.

این مسئول یادآور شد: دامداران نیز بایستی در هنگام دوشش و انتقال شیر به ایستگاه های جمع آوری مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

سرحدی با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت شهروندان گفت: یکی از وظایف حساس دامپزشکی نظارت بر بهداشت و روند تولید شیر از دامداری تا مصرف است.