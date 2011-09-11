به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که شنبه شب دبیرکل فدراسیون فوتبال عراق اعلام کرده بود طبق قانون باید یک روز پیش از بازی زمین اصلی در اختیار تیم ملی ایران قرار گیرد اما صبح امروز یکشنبه و در چرخشی عجیب مانع از برگزاری تمرین ایران در این زمین شدند.
این اتفاق در حالی رخ داد که بازیکنان تیم ایران در حال سوار شدن به اتوبوس و رفتن به زمین اصلی رقابتها بودند اما ناگهان دبیرکل فدراسیون فوتبال عراق اعلام کرد به خاطر آماده نبودن زمین اصلی، زمین تمرین دیگری برای تیم ملی در نظر گرفتهاند.
این در حالی بود که این اقدام مورد اعتراض سرپرست کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان ایران قرار گرفت و حتی کادر فنی تیم ملی با نشان دادن قانون رقابتها به دبیر کل فدراسیون فوتبال، بر اعتراض مجدد ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کردند.
در پی این اتفاق دوستیمهر تصمیم گرفت تیم فوتبال نوجوانان در همان زمینی که در فدراسیون فوتبال عراق در نظر گرفته، تمرین آمادهسازی تیم را برگزار کند اما وضعیت نامناسب این زمین که پر از آب بود، باعث اعتراض شدید سرپرست تیم ایران به نماینده فدراسیون فوتبال عراق شد. در نهایت تمرین شاگردان دوستیمهر در زمین ناهموار روز نخست برگزار شد.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان از اعتراض رسمیاش به این اتفاقات در نشست خبری امروز خبر داد. ضمن اینکه فدراسیون فوتبال ایران رسما به خاطر زیر پاگذاشتن قوانین و خطا در میزبانی، از فدراسیون فوتبال عراق به AFC شکایت میکند.
تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدارش در مرحله مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا ساعت 18:30 دقیقه روز دوشنبه هفته جاری به مصاف فلسطین میرود. شاگردان دوستیمهر در گروه A این رقابتها به تیمهای عراق، قطر، بنگلادش و فلسطین همگروه هستند.
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