  1. استانها
  2. یزد
۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

سیفی:

یزد آماده امداد رسانی به مسافران تابستانی است

یزد آماده امداد رسانی به مسافران تابستانی است

یزد - خبرگزاری مهر: فرماندار یزد گفت: یزد آمادگی کامل برای امدادرسانی به مسافران به ویژه مسافران تابستانی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله سیفی ظهر یکشنبه در بازدید از پایگاه‌های جاده ای هلال احمر یزد با اشاره به پایان تعطیلات تابستان و حجم گسترده مسافران ورودی و خروجی به مرکز استان اظهار داشت: امدادرسانی در این ایام باید افزایش یابد.

وی افزود: در بخش امداد و نجات در مقابل حوادث، پایگاه های جاده ای هلال احمر در سطح شهرستان و استان آمادگی لازم در امر امدادرسانی در راستای کاهش تلفات و خسارات تصادفات را دارند.

فرماندار یزد بیان داشت: امسال با تلاشهای جمعیت هلال احمر، اقداماتی در مورد افتتاح، تجهیز، توسعه و تقویت پایگاه های جاده ای هلال احمر به منظور کاهش خسارات و تلفات حوادث جاده ای در یزد صورت گرفته است.

وی همچنین عنوان کرد: روند توسعه و تجهیز این پایگاه ها به منظور رفاه بیشتر حال مسافران و سرعت در امر امداد رسانی و خدمات بهتر ادامه خواهد داشت.

فرماندار یزد یادآور شد: استان یزد و به تبع آن شهرستان یزد به علت قرار گرفتن در مرکز کشور به عنوان یکی از محورهای مهم مواصلاتی بین شرق و غرب همچنین شمال و جنوب کشور مطرح است که باید با افزایش پایگاه های جاده ای و کارکنان آموزش دیده و مجرب مستقر در این پایگاه ها در مسیر افزایش امنیت جاده ها گام برداشت.

سیفی از همه امدادگرانی که با تلاش شبانه روزی خود زمینه های آسایش و رفاه مسافران را در جاده ها را فراهم می کنند، تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 1404843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها