باند فرودگاههای گلستان بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی ظهر یکشنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان به بیان پروژه های مصوب این بخش در سفرهای ریاست جمهوری و سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان پرداخت و گفت: آسفالت راه های روستایی، ایمن سازی راه ها، ساخت و توسعه بزرگراهها و توسعه بنادر تجاری استان از جمله این پروژه هاست.

وی اظهار داشت: از دیگر پروژه های مهم مصوب شده در این سفرها، افتتاح ایستگاههای سینوتیک هواشناسی، توسعه و بهسازی باند و ساختمان فرودگاههای گرگان و کلاله و احداث و بازسازی خطوط ریلی در استان است.

مدیرکل راه و ترابری گلستان در بخش دیگری از سخنانش به مهمترین پروژه های مصوب در راه و ترابری اشاره کرد و گفت: این پروژه ها شامل آسفالت راه های منتهی به پروژه های مسکن مهر در شهرستان خان ببین، ساخت تقاطع غیرهمسطح علی آباد – سه راهی ایمر، تکمیل کنارگذر گالیکش، تکمیل باند شمالی محور آزادشهر به مینودشت و تسطیح، آسفالت و بهسازی محورهای روستایی بالای 50 خانوار می شود.

در ادامه، هر یک از اعضای این شورا، گزارشی از پیشرفت فیزیکی طرح های مصوب در حوزه فعالیت خود و موانع موجود ارائه کردند و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون آنها، تصمیمات لازم برای تسهیل در اجرای این پروژه ها اتخاذ شد.

اعضای شورای حمل و نقل گلستان متشکل از ادارات کل راه و ترابری، حمل و نقل و پایانه ها، هواشناسی، نظارت بر پروژه های راهسازی و راه آهن، مدیریت فرودگاهها، آزمایشگاه مکانیک خاک و پلیس راه است.



اولین وزیر راه و شهرسازی دولت دهم طی دو سفری که در سال جاری به گلستان داشت بر تسریع عملیات اجرایی پروژه های مصوب در این استان از جمله راه آهن گرگان – اینچه برون تاکید ویژه داشت.