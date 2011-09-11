پیشرفت ورزش بانوان همت و توجه مسئولان را می طلبد

به گزارس خبرگزاری مهر، منیژه صادقی اظهار داشت: ورزش بانوان روز به روز در تمامی رشته ها از نظر کمی و کیفی رو به پیشرفت است.

وی اظهار داشت: در چند سال اخیر با توجه مسئولین و علاقه و پشتکار بانوان ورزشکار گام هایی جهت پیشرفت در عرصه های ملی و فراملی برداشته شده است.

سرپرست فنی مسابقات والیبال پنجمین المپیاد دانشجویان دختر با اشاره به کیفیت بالای سطح مسابقات این دوره گفت: سالن های مسابقات دانشگاه فردوسی مشهد استاندارد و در حد ملی است.

وی حضور داوران بین المللی و برخی از ورزشکاران ملی پوش در این المپیاد را از مزایای دیگر این دوره از مسابقات عنوان کرد.