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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

صادقی:

پیشرفت ورزش بانوان همت و توجه مسئولان را می طلبد

پیشرفت ورزش بانوان همت و توجه مسئولان را می طلبد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست فنی مسابقات والیبال المپیاد دانشجویان دختر دانشگاههای پیام نور گفت: مسئولان باید به رشد و توسعه ورزش بانوان توجه داشته باشند و برای پیشرفت آن همت کنند.

به گزارس خبرگزاری مهر، منیژه صادقی اظهار داشت: ورزش بانوان روز به روز در تمامی رشته ها از نظر کمی و کیفی رو به پیشرفت است.

وی اظهار داشت: در چند سال اخیر با توجه مسئولین و علاقه و پشتکار بانوان ورزشکار گام هایی جهت پیشرفت در عرصه های ملی و فراملی برداشته شده است.

سرپرست فنی مسابقات والیبال پنجمین المپیاد دانشجویان دختر با اشاره به کیفیت بالای سطح مسابقات این دوره گفت: سالن های مسابقات دانشگاه فردوسی مشهد استاندارد و در حد ملی است.

وی حضور داوران بین المللی و برخی از ورزشکاران ملی پوش در این المپیاد را از مزایای دیگر این دوره از مسابقات عنوان کرد.

کد مطلب 1404860

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