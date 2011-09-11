فلسفه اخلاق بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همه افراد به دانستن در مورد آنچه در فلسفه اخلاق مورد پرسش است علاقمند هستند. به عبارت دیگر مسائل و پرسشهای مطرح در فلسفه اخلاق دغدغه بیشتر مردم است. نویسنده در این اثر به بررسی آرای فیلسوفانی چون هیوم و کانت می‌پردازد.

توجه نویسنده در فلسفه اخلاق تنها معطوف به دو فیلسوف برشمرده شده نیست بلکه مکتب فایده گرایی و متفکران مکتب پسافایده گرایی نیز مورد توجه او هستند. او آرای متفکران پسافایده گرایی را در قرن بیستم مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده همچنین در تحقیق و بررسی خود آرای اخلاقی ارسطو و فلسفه اخلاق او و آرای متفکرانی چون سیمونه ویل و فیلیپا فوت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دیدگاه افلاطون و برنارد ویلیامز درباره خودخواهی و نوع دوستی، دیدگاه شوپنهاور درباره شر، دیدگاه لایب نیتس و رالز درباره انصاف و دیدگاه ماکی در مورد نسبی گرایی اخلاقی از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این کتاب با عنوان "اخلاق" از سوی انتشارات پنگوئن منتشر شده است.