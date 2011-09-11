مازنیها 250 میلیون تومان به مردم قطحی زده سومالی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباد اسدی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح تابستانی مسافران نوروزی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر جایگاه انسانهایی بوده که خدمات داوطلبانه و بشردوستانه را بدون هیچ چشمداشتی و برای رضای خدا و برای کمک به همنوع ارائه می دهند.

وی با اشاره به سقوط بسیاری از جوامع در دام مادیات گفت: بررسی ها نشان می دهد که جوامع ماتریالیستی و سرمایه داری از افسردگی اجتماعی رنج می برند که مصداق بارز این وضعیت را در آمار خودکشی ها می توان مشاهده کرد.

اسدی افزود: فعالیت های مبتنی بر معنویت سبب شادابی روح و آرامش انسان می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: تمامی فعالیت های جمعیت هلال احمر مبتنی بر معنویت،‌ صلح و نوعدوستی بوده که برآیند تمامی این اقدامات سبب تقویت نشاط اجتماعی و شادابی در جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به طرح های نوروزی و تابستانی جمعیت هلال احمر استان گفت: مازندران به لحاظ وضعیت طبیعی و گردشگری یکی از قطبهای مهم جذب مسافر در کشور محسوب می شود.

اسدی گفت: جمعیت هلال احمر از زمره نهادهایی است که در تمام فصول با بسیج همه امکانات در زمینه خدمت رسانی به میهمانان استان حضوری موثر و فعال دارد.

وی، هماهنگی بین بخشی را یکی از ضرورت های خدمت رسانی به مسافران و میهمانان استان دانست و گفت: همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه با احساس مسئولیت کامل حضور داشته باشند تا فرآیند خدمت رسانی به مسافران و میهمانان با کمترین مشکلات تحقق یابد.

اسدی گفت: جمعیت هلال احمر استان از معدود نهادهایی بوده که در تمام طول سال در آماده باش کامل قرار دارد و خدمت رسانی بی منت به شهروندان و همنوعان را وظیفه خود می داند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به کمک های موثر شهروندان استان به قحطی زدگان سومالی گفت: مردم نوعدوست مازندران در این زمینه بیش از 250 میلیون تومان وجه نقد و بیش از 10 تن برنج به طور مستقیم تحویل جمعیت هلال احمر استان دادند.