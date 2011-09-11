به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در پنجمین نشست مجمع جهانی اهل بیت (ع) که صبح یکشنبه 20 شهریور در سالن اجلاس سران تهران آغاز شد، طی سخنانی با تأکید بر نقش تأثیرگذار امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی ایران در حرکتهای اخیر بیداری اسلامی گفت: بیش از 80 سال از آغاز مبارزات امام خمینی(ره) می گذرد و امروز شاهد این بیداری اسلامی هستیم که یک حرکت تأثیرگذار در جهان خواهد بود.

وی بر نقش امام خمینی(ره) به عنوان یکی از رهبران برجسته تشیع در پیاده کردن اصول اسلامی تأکید کرد و گفت: روشی که امام خمینی پی ریزی کردند برخلاف روش گروههای دیگر در جهان متجلی شده است و به برکت شعاع نور اهل بیت(ع) و ولایت راه روشنی گشوده شده است که انحرافات همه آن سه گروه را بر ملا ساخته است.

شیخ نعیم قاسم روش حکومت بر اساس ولایت فقیه را نه شرقی و نه غربی خواند و تأکید کرد: تجربه ولایت فقیه در تشکیل جمهوری اسلامی ایران نشان داد که راه و روش ایجاد شده می تواند توسعه و توان اسلامی را برای ملتها به ارمغان آورد و این روش مقدمه تشکیل حکومت حضرت مهدی(عج) باشد.

وی با اشاره به پیروزیهای مقاومت اسلامی در لبنان، بر اتحاد میان شیعیان این منطقه برای مقابله با رژیم اسرائیل تأکید کرد و افزود: امروز با استدلال محکم به مقابله با جبهه های کفر می رویم و ما به عنوان پیروان اهل بیت باید از نتایج به دست آمده و یا ضعفهای موجود درس بگیریم و از دستاوردهای مثبت خود بهره ببریم.

در ادامه این نشست، علامه سید ساجد علی نقوی از علمای برجسته شیعه پاکستان طی سخنانی به ارائه گزارشی از وضعیت شیعیان پاکستان پرداخت و گفت: حدود 15 تا 20 درصد جمعیت 180 میلیونی پاکستان را شیعیان تشکیل می دهند و شیعیان پاکستان همواره دارای مشکلاتی بوده و هستند و گروهکهایی که از سوی سلفیون و وهابیها حمایت می شوند علیه شیعه تبلیغات سوء انجام می دهند.

نماینده ولی فقیه در پاکستان افزود: هدف این گروهکها محروم کردن شیعیان از حقوق شهروندی و تبدیل آنها به شهروند درجه دو بوده است، آنها حتی در مجلس نیز قدرت داشته و قصد داشتند قوانینی علیه شیعه وضع کنند ولی ما با آنها مقابله کرده و اجازه تصویب را ندادیم.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) حرکتهای تروریستی گروهکهای وهابی و سلفی را یکی از مشکلات اصلی در پاکستان برشمرد و با اشاره به کشتار شیعیان از سوی این گروهکها، افزود: متاسفانه دولت و نهادهای دولتی از شیعیان در مقابل این گروهکها حمایتی به عمل نمی آورند. حتی اهل سنت نیز با گروهکهای وهابی مخالف هستند و ما به عنوان شیعه با احزاب اهل سنت در ارتباط هستیم.



علامه نقوی با تأکید بر روابط خوب و دیرینه شیعه و سنی در پاکستان یادآور شد: ما با اهل سنت نه تنها مشکلی نداریم بلکه روابط صمیمانه ای هم بین پیروان این دو مذهب وجود دارد و در کراچی و پاراچنار بحث و درگیری میان شیعه و سنی نیست و مشکل اصلی سلفیها و وهابیون هستند.



وی فرهنگ پایین، رواج خرافات، حضور گروه های تبشیری مسیحی و شیطنتهای برخی برای ایجاد تشتت و طایفه گرایی میان شیعیان را از عمده ترین مشکلات شیعیان در پاکستان برشمرد و با تأکید بر لزوم ارتقای سطح فرهنگ عمومی شیعیان گفت: ارتقای فرهنگ شیعی پاکستان به تبلیغات بیشتری نیاز دارد که با پشتیبانی مجمع جهانی اهل بیت(ع) امکان پذیر است.

حجت الاسلام سیدعمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق نیز به ایراد سخنرانی در سه محور اهل بیت(ع)، انقلاب اسلامی و شیعیان عراق پرداخت و با ارائه راهکارهایی در ایجاد وحدت میان مسلمان و نیز شیعیان جهان، مسئله فلسطین را تحکیم بخش هویت اسلامی دانست و گفت: ما باید نسبت به تحولات مردمی در جهان عرب و این بیداری اسلامی سرمایه گذاری کنیم.

وی بر لزوم بهره گیری از تجارب جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و افزود: ما با آگاهی بخشی به ملتهای منطقه به ویژه جوانان باید نسبت به ایجاد تفرقه دشمنان هشدار دهیم.

شیخ عبدالله الدقاق از روحانیون شیعه بحرین نیز با قرائت آیاتی از قرآن بر مظلومیت مردم بحرین تأکید کرد و گفت: رژیم آل خلیفه حدود 35 مسجد و 40 حسینیه را به طور کامل از بین برد و نسخه های زیادی از قرآن را سوزاند و بسیاری از علمای ما را زندانی کرد و امروز حدود 500 زندانی و نزدیک 40 شهید داده ایم.

وی با اشاره به حضور نیروهای عربستان سعودی با دعوت آل خلیفه و حمایت آمریکا در کشور بحرین تأکید کرد: اما نتیجه کارهای آنها چه شد؟ باید بگویم که امروز دولت بحرین در گرداب عربستان و آمریکا گرفتار شده است و روز به روز ضعیف تر شده و اختلافات در طایفه آل خلیفه بیشتر نمایان می شود.