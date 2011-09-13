ثبت رنگهای "مرگ ناگهانی بلوطها"/ تصویربرداری برای تشخیص بیماری درختان

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگل "چشایر" در بریتانیا یکی از نمونه جنگلهایی است که به پدیده ای به نام "مرگ ناگهانی بلوطها" یا "فیتوپتورا راموروم" دچار است.

شرکت APEM با استفاده از یکی از دو دوربین Leica RCD30 موجود در دنیا تصاویر هوایی از این جنگل به ثبت رسانده است. به این شکل این دوربین 60 مگاپیکسلی و 35 هزار پوندی با توانایی ثبت نورهای مرئی و نزدیک به فروسرخ به عنوان ابزاری برای شناسایی بیماری های این درختان مورد آزمایش قرار گرفته است.

تصویر بالا در گوشه چپ نزدیکترین تصویر به دید انسان است، با این وجود می توان منطقه ای بزرگ و خاکستری رنگ را نیز مشاهده کرد که مشخص نیست خاکستری بودن این بخش به دلیل مرگ ناگهانی بلوطها به وجود آمده و یا تنها به واسطه تنوع گونه های گیاهی به این شکل دیده می شود.

تصویر گوشه بالا در سمت راست در نور ترکیبی مرئی و نزدیک به فروسرخ ثبت شده و گروهی از درختان بیمار را به همراه جنگلی که آنها را احاطه کرده در کنتراستی کاملا واضح نشان داده شده است.

در تصویر سمت چپ در پایین نیز رنگها به گونه ای تغییر داده شده اند تا بر روی طول موج نزدیک به فروسرخ تاکید شود، طول موجی که توسط گیاهان سالم و زنده بازتاب داده می شوند. نور نزدیک به فروسرخ به رنگ سرخ دیده می شوند، نور سرخ به رنگ سبز و نور سبز به رنگ آبی دیده می شود و نور آبی نیز در این تصویر دیده نمی شود.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، طول موج آخرین تصویر که در گوشه راست و پایین قرار گرفته اند بیشتر از دیگر تصاویر بیماری درختان را نمایان می کنند، در این تصویر بلوطهای در حال مرگ به رنگ آبی روشن و درختان مبتلا به بیماری به رنگ آبی بسیار کمرنگ دیده می شوند.