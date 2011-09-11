به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی ظهر شنبه در بازدید از سیلوی گندم استان قم اظهار داشت: با توجه به اینکه قم شهر زائر پذیر است باید برای افزایش کیفیت نان بیشتر توجه شود.



وی اظهار داشت: در بازدیدی که از سیلوی ۱۰۸ هزار تنی استان صورت گرفت به حمدالله برای تامین آرد با کیفیت و ممتاز در استان زحمات بسیاری کشیده می‌شود که این زحمات قابل قدرانی و سپاس گذاری است.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قم شهر کشاورزی نیست که قادر به تولید گندم با کیفیت باشد‏، ابراز داشت: گندم و تامین نان برای مردم کشور یک مسئله روحی و روانی است یعنی در هر مکانی که نان با کیفیت و به موقع در اختیار مردم قرار گیرد مردم آن جامعه احساس شکرگزاری و قدردانی دارند.



وی با تاکید به اینکه باید برای سلامت تغذیه مردم اهمیت قائل شد‏، اضافه کرد: برای تامین به موقع و با کیفیت مایحتاج مردم که در راس آن نان قرار دارد باید توجهات بیشتر شود.



بنایی افزود: با توجه به اینکه نان سنگک از قدیم در سفرهای مردم قم بوده است، برای افزایش کیفیت نان در قم تلاش شده گندم با کیفیت از شهرهایی همچون خوزستان و گلستان خریداری شود.



وی با بیان اینکه بهترین شاخصی که می‌توان در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها ملاحظه کرد آرد و نان است‏، اظهار داشت: اولین موضوع که هدفمندسازی یارانه آن را تحت تأثیر قرار داد، آرد و نان بود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ‌افزایش کیفیت نان سبب می‌شود که مردم نسبت به مصرف آن دقت بیشتری داشته باشند، ابراز داشت: باید در جامعه فرهنگ سازی شود که نان بزرگ‌ترین و بالا‌ترین نعمت الهی است و مردم نسبت به نگهداری و مصرف این نعمت الهی باید اهتمام بیشتری داشته باشند.



وی گفت: فرآیند تهیه نان از مرحله درو، برداشت، انتقال محصول به سیلو و کارخانه برای تولید آرد و نان بسیار طولانی مدت و پیچیده است، بنابراین مردم در مصرف این محصول باید دقت بیشتری کنند و دور ریز نان خود را کاهش دهند و اسراف نکنند.



بنایی افزود: افرادی که در مصرف نان صرفه جویی می‌کنند و دور ریز خود را کاهش داده‌اند از خداوند قطعاَ پاداش دریافت خواهند کرد و برکات زندگی این افراد افزایش پیدا می‌کند.



مصرف نان قم ۲۰ درصد کاهش داشته است



وی اضافه کرد: مصرف بهینه و صحیح نان در قم به خوبی رعایت شده است که استان قم بعد از هدفمندی یارانه‌ها ۲۰ درصد کاهش مصرف نان داشته است که این رقم بسیار خوبی است.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قم یک شهر زیارتی است و سالانه ۲۰ میلیون زائر وارد قم می‌شود، افزود: تمام این موارد نشان دهنده این است که باید در راستای تامین آرد و نان با کیفیت استان توجه بیشتری داشته باشیم.



وی با اشاره به اینکه به طور کلی مردم قم از وضعیت عمومی نان راضی هستند، ابراز داشت: برای مصرف بهینه نان بهداشتی استان حتماَ باید کار تبلیغاتی مناسب صورت گیرد و صدا و سیما نیز برای فرهنگ سازی مناسب در این زمینه باید ورود پیدا کند.

