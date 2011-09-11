فعالیت 11 کمیته ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: کمیته های 11 گانه ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی شامل؛ کمیته جوانان، کمیته بانوان، کمیته تبلیغات، کمیته فناوری، کمیته اطلاع رسانی و سایبری، کمیته امنیتی، کمیته حفاظت و ارزیابی، کمیته حقوقی، کمیته هماهنگی و کمیته اجرایی هستند.

وی ادامه داد: فرمانداران نیز به عنوان رؤسای ستاد انتخابات هر شهرستان موظف به تشکیل کمیته های مذکور در شهرستانهای تحت مدیریت خود بوده و احکام مربوطه را برای انجام امور از ستاد مرکزی استان دریافت کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به پیش بینی ایجاد 848 شعبه اخذ رأی در استان مرکزی برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: از این تعداد 526 شعبه اخذ رأی ثابت و 323 شعبه اخذ رأی سیار خواهند بود.

نصراللهی تعداد افراد دست اندرکاران برگزاری انتخابات در استان مرکزی را 5500 نفر عنوان کرد و گفت: این افراد جدا از ناظرین فعال در ستاد انتخابات استان هستند.

وی با بیان این که متولدین 12/12 /1372 و قبل از آن امسال شرایط شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارا بوده یادآور شد: برای این انتخابات یک میلیون برگ رأی در نظر گرفته شده است و آمار قطعی تعداد واجدین شرایط اخذ رای در استان هنوز مشخص نشده است.

تخلفات کاندیدا در سطح استان مرکزی تا کنون بسیار بوده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر این که برخی کاندیداهای انتخابات آتی مجلس هم اکنون در لباس نماینده مردم در مجلس بااستفاده از موقعیت خود نسبت به تبلیغات زودهنگام در لوای منصب فعلی اقدام می کنند گفت: متاسفانه تخلفات برخی کاندیداهای ثبت نام کننده در انتخابات آتی بسیار بوده و همه تخلفات به مراکز ذیصلاح گزارش داده می شود.

استعفا از سمت برای شرکت در انتخابات فقط شامل مدیران است نه کارمندان

نصراللهی در بخش دیگر این جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر این که چرا افرادی که از سمت های دولتی خود استعفا داده اند همچنان در مجموعه اداری مشغول هستند گفت: در استان مرکزی مجموعا 5 نفر از سمت خود برای شرکت در انتخابات آتی مجلس استعفا دادند.

وی با بیان این که استعفا از سمت دولتی برای شرکت در انتخابات فقط شامل مدیران است نه کارمندان افزود: کسانی که امروز در استان علیرغم استعفا در ادارات مربوطه فعال اند در ردیف شغلی کارمند به انجام امور آن دستگاه کمک می کنند.