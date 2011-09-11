تسخیر سفارت اسرائیل در قاهره نشانه ای بر ضعف و ناتوانی اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونوت در مطلبی با اشاره به تسخیر سفارت اسرائیل در قاهره آورده است: تلاشها برای خارج کردن کارکنان سفارت اسرائیل از سالروز نکبت(روز اشغال فلسطین) در ماه مه گذشته آغاز شده بود و موساد خواستار خروج سریع آنها شده بود.

این روزنامه نوشت: از زمان اوج گیری تظاهرات در مصر، مسئولان امنیتی اسرائیل درباره احتمال حمله به سفارت هشدار داده بودند، اما توجهی به این هشدارها نشد.

روزنامه فوق بیان کرد: درخواستها برای خروج کارکنان سفارت در سالروز نکبت به اوج خود رسید و موساد خواستار خروج کارکنان شد، اما مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل "رافی باراک" اعلام کرد این اقدام، عقب نشینی از مواضع است و زمینه را برای دشمنان صلح فراهم می آورد.

این روزنامه درباره چگونگی خروج کارکنان سفارت رژیم صهیونیستی افزود: هواپیمایی که کارکنان سفارت را از قاهره به اسرائیل بازگرداند بوئینگ 707 بود که اسرائیل از مصر خریداری کرده بود و همان هوایپمایی است که "انور سادات" رئیس جمهور اسبق مصر در سال 1977 با آن به اسرائیل رفت.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی پس از اقدام انقلابی جوانان مصر در تسخیر سفارت این رژیم همه کارکنان خود را از مصر خارج کرد.