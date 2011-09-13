رهبری طرح توسعه جهانی برنج در آسیای میانه به گیلان رسید

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموعه دستاوردها و همکاری خوب این مرکز با مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج سبب شد تا گیلان به نمایندگی از ایران توان رهبری طرح توسعه جهانی برنج در آسیایی میانه و غربی را به دست آورد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل کمیته راهبردی آسیایی غربی و میانه طرح توسعه جهانی برنج در کارگاه منطقه ای اولویت های تحقیقاتی برنج، قابلیت های این منطقه بیشتراز گذشته در تولید این محصول شناسایی کرد.
استاندار گیلان از تولید سالانه بیش از سه میلیون تن شلتوک برنج در کشور خبرداد و افزود: با توجه به تنوع اقلیمی ایران در 600 هزار هکتار از حاصلخیزترین زمین های کشاورزی 16 استان سالیانه افزون بر سه میلیون تن شلتوک برنج تولید می شود که نیاز غذایی حدود 80 درصد از جمعیت کشور را تأمین می کند.
وی همچنین به اجرای طرح خودکفایی دو ساله برنج اشاره کرد و اظهارداشت: محصولات مهم و استراتژیک برنج و گندم، دو غله اصلی تأمین کننده کالری مردم ایران به شمار می روند.
سعادتی با اشاره به فعالیت های زیرساختی صورت گرفته در شالیزارهای کشور به ویژه شمال ایران، تلاش ارزشمند کشاورزان و محققان ایرانی و حمایت های دولت از برنجکاری ابراز امیدواری کرد: ایران تا دو سال آینده به خود کفایی تولید برنج دست خواهد یافت.
سابقه دیرینه برنجکاری در گیلان با باورهای فرهنگی کشاورزان آمیخته شده است
وی همچنین با اعلام اینکه سابقه دو هزار ساله کشت برنج در گیلان ادامه داد: گیلان با داشتن 238 هزار هکتار، 300 هزار خانوار بهره بردار و تولید بیش از یک میلیون تن محصول برنج از قطب های اصلی زراعت برنج در کشور محسوب می شود.
استاندار گیلان افزود: سابقه دیرینه برنجکاری در گیلان با باورهای فرهنگی و اعتقادی کشاورزان آمیخته شده و این کاراز اصلی ترین فعالیت های تولیدی و اقتصادی استان است.
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