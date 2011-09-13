رهبری طرح توسعه جهانی برنج در آسیای میانه به گیلان رسید

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموعه دستاوردها و همکاری خوب این مرکز با مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج سبب شد تا گیلان به نمایندگی از ایران توان رهبری طرح توسعه جهانی برنج در آسیایی میانه و غربی را به دست آورد.

وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل کمیته راهبردی آسیایی غربی و میانه طرح توسعه جهانی برنج در کارگاه منطقه ای اولویت های تحقیقاتی برنج، قابلیت های این منطقه بیشتراز گذشته در تولید این محصول شناسایی کرد.

استاندار گیلان از تولید سالانه بیش از سه میلیون تن شلتوک برنج در کشور خبرداد و افزود: با توجه به تنوع اقلیمی ایران در 600 هزار هکتار از حاصلخیزترین زمین های کشاورزی 16 استان سالیانه افزون بر سه میلیون تن شلتوک برنج تولید می شود که نیاز غذایی حدود 80 درصد از جمعیت کشور را تأمین می کند.

وی همچنین به اجرای طرح خودکفایی دو ساله برنج اشاره کرد و اظهارداشت: محصولات مهم و استراتژیک برنج و گندم، دو غله اصلی تأمین کننده کالری مردم ایران به شمار می روند.

سعادتی با اشاره به فعالیت های زیرساختی صورت گرفته در شالیزارهای کشور به ویژه شمال ایران، تلاش ارزشمند کشاورزان و محققان ایرانی و حمایت های دولت از برنجکاری ابراز امیدواری کرد: ایران تا دو سال آینده به خود کفایی تولید برنج دست خواهد یافت.

سابقه دیرینه برنجکاری در گیلان با باورهای فرهنگی کشاورزان آمیخته شده است

وی همچنین با اعلام اینکه سابقه دو هزار ساله کشت برنج در گیلان ادامه داد: گیلان با داشتن 238 هزار هکتار، 300 هزار خانوار بهره بردار و تولید بیش از یک میلیون تن محصول برنج از قطب های اصلی زراعت برنج در کشور محسوب می شود.

استاندار گیلان افزود: سابقه دیرینه برنجکاری در گیلان با باورهای فرهنگی و اعتقادی کشاورزان آمیخته شده و این کاراز اصلی ترین فعالیت های تولیدی و اقتصادی استان است.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی های منحصربفرد وضعیت برنجکاری در گیلان گفت: تولید کیفی ترین برنج دنیا داشتن کشاورزان با تجربه و دانش بومی، وجود سد سفیدرود با ذخیره بیش از یک میلیارد مکعب آب کشاورزی، داشتن بزرگترین شبکه آبرسانی مدرن کشور با دو هزار و 700 کیلومتراز مزیت های اساسی استان است.

سعادتی افزود: وجود مؤسسه تحقیقات برنج کشور و مراکز دانشگاهی مرتبط و دیگر مراکز تحقیقاتی مانند مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی، مرکز بیوتکنولوژی شمال کشور، قطب علمی برنج کشور، کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج و همچنین وجود تشکلهای خصوصی مستعد از دیگر توانمندی های است که می تواند ضمن کمک به طرح خودکفایی برنج در انواع تکنولوژی های جدید تولید برنج سالم و ارگانیک و رشد صنایع تبدیلی شالیکاران کمک کند.

وی با اشاره به سابقه غنی علمی و تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت با 60 عضو هئیت علمی که در دستیابی به موفقیت های تحقیقاتی کشور مؤثر بوده است، افزود: معرفی بیش از 35 تیم برنج پرمحصول و اصلاح شده کیفی، معرفی لاین 13A با میانگین عملکرد تولید 8.5 تن شلتوک در هکتار با کیفیت ارقام بومی از دستاوردهای مهم مرکز تحقیقات برنج کشور است.

استاندار گیلان یادآورشد: معرفی زنبور تریکوگرما و قارچ های کنترل بیولوژیک آفات، معرفی طرح های آبیاری پنج و هشت روزه برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی در زمان خشکسالی که به ایجاد امنیت روانی شالیکاران می انجامد از دیگر دستاوردهای این مرکز تحقیقات است.