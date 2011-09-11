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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

گفتگوی هنری با آیدین آغداشلو در شهر کتاب

گفتگوی هنری با آیدین آغداشلو در شهر کتاب

فروشگاه مرکزی شهر کتاب در ادامه برنامه گفتگوی هنری، میزبان آیدین آغداشلو و نقاشی‌های اوست.

به گزارش خیرگزاری مهر، این برنامه که در نوبت پیش با حضور کرت هوریست، عکاس سرشناس اتریشی برگزار شد، در دومین جلسه به گفتگوی آزاد با حضور آیدین آغداشلو می‌پردازد.

علاوه بر این آغداشلو در این برنامه گزیده‌ای از آثارش را به نمایش می‌گذارد و در مورد آنها به ادای توضیحاتی می‌پردازد و همچنین به سئوالات حاضران پاسخ می‌دهد.

این برنامه شنبه 26 شهریورماه ساعت 18 در کافه کتاب فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار می‌شود و ورود برای عموم آزاد است.

شهر کتاب در خیابان شریعتی بالاتر از مطهری نبش کوچه کلاته شماره 743 واقع شده است.

کد مطلب 1404896

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