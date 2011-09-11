گفتگوی هنری با آیدین آغداشلو در شهر کتاب

به گزارش خیرگزاری مهر، این برنامه که در نوبت پیش با حضور کرت هوریست، عکاس سرشناس اتریشی برگزار شد، در دومین جلسه به گفتگوی آزاد با حضور آیدین آغداشلو میپردازد.
علاوه بر این آغداشلو در این برنامه گزیدهای از آثارش را به نمایش میگذارد و در مورد آنها به ادای توضیحاتی میپردازد و همچنین به سئوالات حاضران پاسخ میدهد.
این برنامه شنبه 26 شهریورماه ساعت 18 در کافه کتاب فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار میشود و ورود برای عموم آزاد است.
شهر کتاب در خیابان شریعتی بالاتر از مطهری نبش کوچه کلاته شماره 743 واقع شده است.
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