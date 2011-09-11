الهام نادریصفا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین دوره رقابتهای بسکتبال خیابانی بانوان استان قم را با هدف گرامیداشت یاد و خاطره دو بانوی فقید تلاشگر ورزش بانوان قم مرحومه زهرا هاشمیماد و زهرا جوکار نایب رئیسان سابق هیئتهای تنیس و پینگ پنگ برگزار میکنیم.
نایب رئیس هیئت بسکتبال استان قم یاد آور شد: خوشبختانه بسکتبال در قم از استعدادهای بسیار خوبی برخوردار است و در این بین بانوان بسکتبالیست نیز در سالهای اخیر به خوبی توانمندی خود در این رشته را نشان دادهاند.
وی تصریح کرد: بسکتبال یکی از چند رشته ورزشی جذاب است که در بین بانوان قمی طرفداران زیادی دارد و خوشبختانه با تدابیری که در هیئت جدید بسکتبال قم اندیشیده شده است، آینده درخشانی را در بسکتبال بانوان قم پیش بینی میکنیم.
نایب رئیس هیئت بسکتبال استان قم بیان داشت: علاوه بر برنامههای متنوعی که در بخش آموزش داوران و مربیان و همچنین نیروی انسانی صورت میگیرد، در بخشهای دیگری نظیر استعدادیابی و توجه به ردههای سنی پایه نیز گامهای موثری در بسکتبال بانوان قم برداشته خواهد شد.
وی در ادامه از برگزاری رقابتهای بسکتبال خیابانی ویژه بانوان در قم خبر داد و اظهار داشت: البته برگزاری این مسابقات با عنوان خیابانی به این معنی نیست که در خیابان این مسابقات را برگزار کنیم بلکه با قوانین بسکتبال خیابانی و در سالن این مسابقات را به انجام خواهیم رساند.
نادریصفا عنوان کرد: کار بسیار مهمی است که بتوانیم از برگزاری نخستین دوره این رقابتها سربلند بیرون بیاییم، اما امیدواریم در نخستین تجربه برگزاری این پیکارها، شاهد حضور تیمهای مختلف بانوان بسکتبال قم باشیم و رقابتهای جذابی را تماشا کنیم.
وی بیان داشت: برای همین منظور ثبت نام از تیمهای علاقمند به شرکت در نخستین دوره مسابقات بسکتبال خیابانی قم آغاز شده است و تیمها و بانوان علاقمند به شرکت در این رقابتها میتوانند به دفتر هیئت بسکتبال قم واقع در سالن شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان منطقه بلوار امین قم در نوبتهای صبح هر روز مراجعه کنند.
نایب رئیس هیئت بسکتبال استان قم اضافه کرد: نخستین دوره رقابتهای بسکتبال خیابانی قهرمانی بانوان استان قم با هدف تعمیم و گسترش بسکتبال در بین بانوان قمی و جذب آنها به این رشته ورزشی برگزار میشود که امیدوارم تجربه موفقی در برگزاری آن داشته باشیم.
وی در ادامه از تلاش برای آماده سازی تیمی قوی به منظور اعزام به رقابتهای بسکتبال لیگ باشگاههای کشور خبر داد و اظهار داشت: در سالهای اخیر تیم بسکتبال بانوان قم در مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور حضور داشته است و بانوان بسکتبالیست قمی از تجربه بسیار خوبی در این رشته برخوردار هستند،ضمن اینکه حضور در رقابتهای ردههای سنی مختلف نیز با جدیت مورد نظر ما است.
نادریصفا در گفتگو با مهر:
نخستین دوره بسکتبال خیابانی بانوان قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت بسکتبال استان قم از برگزاری نخستین دوره رقابتهای بسکتبال خیابانی ویژه بانوان قمی خبر داد.
الهام نادریصفا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین دوره رقابتهای بسکتبال خیابانی بانوان استان قم را با هدف گرامیداشت یاد و خاطره دو بانوی فقید تلاشگر ورزش بانوان قم مرحومه زهرا هاشمیماد و زهرا جوکار نایب رئیسان سابق هیئتهای تنیس و پینگ پنگ برگزار میکنیم.
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