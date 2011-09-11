بازشناسی و معرفی فرهنگ دفاع مقدس برای جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هفته دفاع مقدس مازندران افزود: هفته دفاع مقدس نمودار مبتکران و برجسته ترین انسانهای دوران جنگ و تداعی خاطرات رزمندگان و ایثارگران در جبهه جنگ علیه حق بر باطل است.

وی افزود: نقش آفرینی های رزمندگان مازندران، در لشکر 25 کربلا بر کسی پوشیده نیست و نیروهای مازندرانی نگین درخشندگی دفاع مقدس در عملیات 25 کربلا بوده است.

ابراهیمی گفت: مسئولان و مدیران اجرایی باید بدانند برنامه دفاع مقدس بیشتر به سمت سوی جوانان باشد و باید این موضوع مهم را را جدی و به مرحله عمل برسانند.

وی بیان داشت: قالبهای هنری در برنامه های هفته دفاع مقدس باید بیشتر استفاده شود تا حفظ ارزشهای اسلامی دفاع مقدس مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ابراهیمی گفت: برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس، سرکشی از خانواده های شهدا، غبار روبی از مزار شهدا، افتتاح پروژه های عمرانی استان از فعالیت های مهم هفته دفاع مقدس امسال است.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر اهتمام بیشتر مسئولان نسبت به تسریع در احداث پارک موزه دفاع مقدس مازندران گفت: طی سال گذشته و امسال حدود دو میلیارد تومان برای احداث این پروژه بزرگ ملی از اعتبارات استانی اختصاص یافت.

مازندران در دوران دفاع مقدس و انقلاب بیش از 10 هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.