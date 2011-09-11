نخستین جشنواره فناوری نوآوری و صنعت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با رویکرد توسعه عمومی صنعت و فناوری در زندگی روزمره و گسترش توانمندی علمی، فرهنگی و اقتصادی مخترعان و نخبگان و با هدف نمایش توانمندی‌های روباتیک کشور برگزار می‌‌شود.



معرفی نخبگان و مخترعان به صنعت و محیط‌های صنعتی و به نمایش‌ گذاشتن تکنولوژی جدید، ارتقا سطح کیفی آموزش روباتیک با هدف کاربردی کردن این علم و نیز کاربردی کردن علم روباتیک در راستای استفاده از صنعت و علوم مختلف از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

این جشنواره در سه بخش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی علم روباتیک، برگزاری سمینارهای علمی آموزشی با موضوع روباتیک و برپایی کارگاه‌های تخصصی آموزشی و ساخت روبات برگزار می‌شود.



از تمامی واحدهای علمی، صنعتی و آموزشی در حوزه روباتیک برای حضور دراین جشنواره دعوت شده و تاکنون حدود 75 درصد از غرفه‌ها و فضای پیش‌بینی‌شده واگذار شده است.

این جشنواره برای اولین بار از سوی فرهنگسرای فناوری اطلاعات با همکاری نهادها و شرکت‌های فعال در این حوزه و نیز حمایت معنوی معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار می‌شود و در صورت استقبال از سوی نخبگان و مخترعان در سال‌های آینده نیز اجرا خواهد شد.

علاقه مندان در صورت تمایل می توانند برای ثبت نام به فرهنگسرای فناوری اطلاعات و دبیرخانه جشنواره مراجعه کنند.