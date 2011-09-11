برگزاری جلسات مثنوی خوانی با همکاری کانون ادبی کتابخانه های البرز

خسرو عباسی خودلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جلسات با حضور علاقمندان ادبیات و کارشناسان برگزار می شود و زمینه های لازم برای این امر فراهم می شود.

این مسئول عنوان کرد: جلسات مثنوی خوانی به زودی برگزار می شود و در خصوص مکان و تاریخ و ساعت آن اطلاع رسانی خواهد شد.

عباسی خودلان گفت: برگزاری چنین جلسات ادبی در استان البرز اهمیت فراوانی دارد و موجب می شود که علاقمندان ادبیات بتوانند دور هم جمع شوند و در محافل ادبی شرکت کنند.

شب شعر عصر دوشنبه ها برگزار می شود

مسئول کانون ادبی کتابخانه های استان البرز اضافه کرد: برگزاری شب شعر از دیگر فعالیتهای ادبی در استان البرز است و این شب شعر روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت چهار و سی دقیقه تا شش و سی دقیقه عصر برگزار می شود.

عباسی خودلان گفت: در حال حاضر جلسات نقد ادبیات داستانی و بازخوانی ادبیات کهن پارسی نیز در البرز برگزار می شود و در این زمینه هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

مسئول کانون ادبی کتابخانه های استان البرز یادآور شد: برگزاری جلسات ادبی به موازت برگزاری جلسات شبهای شعر به ارتقای ادبی در استان البرز کمک می کند و آثار فرهنگی مطلوبی به همراه دارد.