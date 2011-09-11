آزادی کودک پنج ساله از چنگال آدم ربایان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیدمشک در تایید این خبر گفت: در پی شکاست فردی مبنی بر اینکه افراد ناشناس فرزندش را در نزدیکی محل سکونتش ربوده اند، بلافاصله اکیپی از کاراگاهان پلیس آگاهی به محل عزیمت کرده و با استفاده از اطلاعات پدر کودک و تحقیقات ویژه مشخص شد 2 نفر به نامهای ر و م کودک را ربوده و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. با انجام اقدامات اطلاعاتی در نهایت یکی از متهمان شناسایی و دستگیر شد. در ادامه بررسی ها از متهم، موقعیت متهم اصلی در شهر مشهد شناسایی که با تلاشهای ماموران کودک ربوده شده در محل رها و یکی از گروگان گیراننیز از محل متواری شد.

سرهنگ بیدمشکی ادامه داد: با تحقیق از متهم دستگیر شده مشخص شد علت ربایش کودک 5 ساله مخالفت خانواده وی با ازدواج خواهر رضا با رباینده بوده است. با تحویل متهم دستگیر شده به مرجع قضایی، تلاش برای دستگیری متهم فراری کماکان ادامه دارد.