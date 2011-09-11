  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

آزادی کودک پنج ساله از چنگال آدم ربایان

کودک پنج ساله ای که توسط آدم ربایان از روستایی از توابع شهرستان جوین واقع در استان خراسان رضوی ربوده شده بود با تلاش کاراگاهان پلیس آگاهی به اغوش خانواده اش بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیدمشک در تایید این خبر گفت: در پی شکاست فردی مبنی بر اینکه افراد ناشناس فرزندش را در نزدیکی محل سکونتش ربوده اند، بلافاصله اکیپی از کاراگاهان پلیس آگاهی به محل عزیمت کرده و با استفاده از اطلاعات پدر کودک و تحقیقات ویژه مشخص شد 2 نفر به نامهای ر و م کودک را ربوده و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. با انجام اقدامات اطلاعاتی در نهایت یکی از متهمان شناسایی و دستگیر شد. در ادامه بررسی ها از متهم، موقعیت متهم اصلی در شهر مشهد شناسایی که با تلاشهای ماموران کودک ربوده شده در محل رها و یکی از گروگان گیراننیز از محل متواری شد.

سرهنگ بیدمشکی ادامه داد: با تحقیق از متهم دستگیر شده مشخص شد علت ربایش کودک 5 ساله مخالفت خانواده وی با ازدواج خواهر رضا با رباینده بوده است. با تحویل متهم دستگیر شده به مرجع قضایی، تلاش برای دستگیری متهم فراری کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 1404916

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها