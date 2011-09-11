به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری ظهر یک شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در دفتر مدیریت این اداره کل برگزار شد، با بیان اینکه 30 میلیارد تومان اعتبار آموزش و پرورش در سال آینده است، اظهار داشت: این اعتبار در بخش‌های مختلف از جمله تخریب و بازسازی مدارس، ساخت سالن‌های چند منظوره و ورزشی و همچنین استخر هزینه خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 153 مدرسه قرآنی در مدارس استان تشکیل شد، اظهار داشت: در سال جاری تعداد مدارس قرآنی دو برابر می‌شود و به تعداد 306 مدرسه قرآنی خواهد رسید.



وی با تاکید بر اینکه باید از پتانسیل حوزه علمیه و روحانیون در مدارس استان استفاده کرد، ابراز داشت: در سال جاری در تعدادی از مدارس روحانی و طلبه برای ارشاد و جواب به مسائل شرعی و دینی دانش آموزان مستقر خواهند شد.



حق التدریسی در آموزش و پرورش وجود ندارد



مدیر کل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه حق التدریسی در آموزش و پرورش استان وجود ندارد، اضافه کرد: تمام حق التدریسی‌های استان رسمی شده‌اند و همچنین طبق قانون ماده پنج فردی بیش از 67 ماه در نهضت سواد آموزی فعالیت داشته باشد جذب آموزش و پرورش می‌شود.



وی در خصوص تخریب و بازسازی و مقاوم سازی مدارس استان افزود: برخی مدارس استان برای مقام سازی و همچنین تخریب و بازسازی شناسایی و برای شروع کار تخلیه شده‌اند.



40 مدرسه در پردیسان ساخته می‌شود



مدیر کل آموزش و پرورش استان از احداث و راه اندازی 40 مدرسه در شهرک پردیسان خبر داد و افزود: بطور کلی 40 مدرسه در شهرک پردیسان با توجه به جمعیت این شهرک احداث خواهد شد که 11 مدرسه آن در سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم تصویب شد و پنج مدرسه نیز به دستور استاندار قم، 12 مدرسه توسط مسکن و شهرسازی استان ساخته خواهد شد.



امین جعفری اظهار داشت: در سفر مقام معظم رهبری 46 پروژه بخش‌های مختلف آموزش و پروش از جمله ساخت مدرسه تخریب و نوسازی و غیره مصوب شد.



97 درصد مدارس قم دارای نمازخانه هستند



وی با اشاره به اینکه 97 درصد مدارس استان دارای نمازخانه هستند، افزود: در تمام مدارس استان اقامه نماز صورت می گیرد و مدارس که فاقد نمازخانه هستند از راهرو و یا کلاس درس استفاده می‌کنند.

