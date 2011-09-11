مکان فعلی محل دائمی نمایشگاهی البرز می شود

داوود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: تلاش شورای شهر بر این است که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برای سالهای آینده مکان مورد نیاز نمایشگاهی تامین شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با همیاری مسئولان می توانیم به اهداف خود در این زمینه نزدیکتر شویم و در آینده ای نزدیک، مکان دائمی نمایشگاهی در کرج داشته باشیم.

وحیدی اظهار داشت: هم اکنون گزینه های مختلفی در شهر برای جایگاه نمایشگاهی در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه محل فعلی یکی از گزینه های انتخابی بوده، محتمل است به مکان دائمی نمایشگاهی تبدیل شود.

وی، در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه کتاب البرز، کتاب را به عنوان فرهنگی توصیف کرد که باعث رشد و پیشرفت انسان امروز است وتاریخ گذشته را به تصویر می کشد.