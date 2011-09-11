  1. استانها
  2. البرز
۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

وحیدی در گفتگو با مهر:

مکان فعلی محل دائمی نمایشگاهی البرز می شود

مکان فعلی محل دائمی نمایشگاهی البرز می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج گفت: هم اکنون گزینه های مختلفی در شهر برای جایگاه نمایشگاه در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه محل فعلی یکی از گزینه های انتخابی است محتمل است به مکان دائمی نمایشگاهها تبدیل شود.

داوود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: تلاش شورای شهر بر این است که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برای سالهای آینده مکان مورد نیاز نمایشگاهی تامین شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با همیاری مسئولان می توانیم به اهداف خود در این زمینه نزدیکتر شویم و در آینده ای نزدیک، مکان دائمی نمایشگاهی در کرج داشته باشیم.

وحیدی اظهار داشت: هم اکنون گزینه های مختلفی در شهر برای جایگاه نمایشگاهی در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه محل فعلی یکی از گزینه های انتخابی بوده، محتمل است به مکان دائمی نمایشگاهی تبدیل شود.

وی، در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه کتاب البرز، کتاب را به عنوان فرهنگی توصیف کرد که باعث رشد و پیشرفت انسان امروز است وتاریخ گذشته را به تصویر می کشد. 

کد مطلب 1404921

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها