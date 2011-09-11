بکارگیری 55 هزار مامور برای اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودزاده در حاشیه همایش هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 که روز یکشنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن از دوم تا بیست ودوم آبان ماه اظهار داشت: مجموعا 114 هزار نفر از دستگاههای مختلف اجرایی مرکز آمار را در اجرای این طرح یاری می دهند.

معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی وزیرکشور با اشاره به جایگاه سرشماری در دنیا گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال به دلایل مختلف از جمله سند چشم انداز، یارانه ها و مشخص شدن دهک ها در کشور اهمیت زیادی خواهد داشت.

محمود زاده ضمن مهم ارزیابی کردن آمار و اطلاعات جمع آوری شده در قالب سرشماری نفوس و مسکن افزود : این آمار و اطلاعات مبنای آماری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود و در بخش های مختلف اقتصادی و اجرایی بکارگرفته می شود .

معاونان برنامه ریزی و مدیران کل آمار و اطلاعات سراسر کشور امروز در همایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن مسائل مربوط به اجرای هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن را بررسی کردند.