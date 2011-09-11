40 بازرس در زنجان بر نحوه عرضه کالاها نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال نبوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح ویژه بازگشایی مدارس از 10 شهریور ماه سال جاری، بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در این طرح، بازرسان بر نحوه عملکرد و فروش اصناف و واحدهای عمده و خروه فروشی نظارت خواهند داشت.

وی یادآورشد: در اجرای این طرح نظارت بر فروش و عرضه کالاهایی مانند کیف، کفش، دفاتر دانش آموزی، لوازم التحریر، پوشاک و مانتوهای مدارس در اولویت نظارتی بازرسان این سازمان قرار دارند.

نبوی، عدم نصب برچسب قیمت، عدم صدور فاکتور و افزایش خودسرانه قیمتها از جمله موارد مورد بازرسی بازرسان این سازمان دانست و گفت: متاسفانه در این مدت برخی واحدهای صنفی در این زمینه تخلفاتی داشته و به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان، به فعال سازی ستاد ویژه خبری به عموم شهروندان اشاره کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند از ساعات 8 صبح الی 20 عصر با شماره تلفن 124 تماس گرفته تا بازرسان نیز در اسرع وقت به شکایات آنان رسیدگی کنند.

نبوی به ادامه بازرسی در کنار این طرح بر روی سایر اصناف و واحدهای صنفی اشاره و خاطر نشان کرد: به گزارشات و تخلفات این واحدها نیز در این مدت طبق روال عادی رسیدگی شده و در صورت مشاهده تخلف، واحد صنفی متخلف به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی می شود.