آغاز گفتگوهای ملی در سوریه/ دمشق و لاذقیه میزبان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نشستهای موسوم به گفتگوهای ملی در سوریه از امروز (شنبه) در سه نقطه از این کشور آغاز شده است.

بر این اساس، در این دور از گفتگوها که در پایتخت سوریه، دانشگاه دمشق و شهر لاذقیه برگزار می شود گروههای مردمی، صنفی، حزبی و شخصیتهای دانشگاهی و اجتماعی حضور دارند.

پیش از این نشست گفتگوهای ملی در سوریه با حضور برخی شخصیتهای مخالف داخلی در دمشق برگزار شد که حاضران پس از پایان آن در بیانیه ای با تایید اصلاحات در این کشور خواستار پایان برخورد امنیتی با مطالبات مردمی شده بودند.