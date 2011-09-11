نبود مجوز تامین نیروی انسانی بر مشکلات منابع طبیعی البرز افزوده است

حسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نیازمند افزایش نیروهای متخصص و جذب آنها است درحالیکه مجوز جذب این نیروها را هنوز نداریم.

وی ادامه داد: به دنبال این امر مجبور هستیم با همان نیروهای متخصص قبلی به فعالیت بپردازیم که این امر موجب می شود در برخی از موارد نتوانیم جوابگوی نیازها به شکل کافی باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: لازم است برای حل این مشکل، تهمیدات اساسی اندیشیده شود تا به کمک آن از به وجود آمدن مشکلات دیگر جلوگیری شود.

این مسئول بیان کرد: پاسخ به نیازهای بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در استان یک امر بسیار مهم است که صادر شدن مجوز جذب نیروی های جدید موجب ارتقای این امر خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز یادآور شد: کاهش مشکلات منابع طبیعی در البرز نیازمند فراهم شدن زمینه و شرایط لازم است و تامین نیروهای متخصص به میزان کافی، زمینه کاهش این مشکلات را فراهم می کند.