مازندران قطب گردشگری جهان اسلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محمدپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاریها در ساری افزود: هیج نقطه از مناطق جنگلی، ساحلی و تفریحی کشورهای همجوار با مازندران، امن تر از مواهب طبیعی، سالم و پاک خطه مازندران برای گردشگران و طبیعت گردان مذهبی نیست.

وی اظهار داشت: صنعت توریست و گردشگری پس از نفت و خودروسازی، سومین صنعت دنیا با گردش مالی بالا و اثرگذار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه پیش بینی می شود این صنعت طی سالهای نزدیک به صنعت نخست درآمدزای دنیا تبدیل شود، تصریح کرد: متاسفانه سهم درآمدی این صنعت در کشور ایران بسیار پایین است.

محمدپور با بیان اینکه هم اکنون 350 میلیون نفر به صورت مستقیم در ارتباط با اشتغال در بخش گردشگری فعالیت می کنند، یادآور شد: سهم ایران اسلامی در این حوزه تنها یک میلیون و 700 هزار نفر است.

وی با اعلام اینکه سال گذشته 960 میلیارد دلار درآمد عاید کشورهای توسعه یافته در حوزه گردشگری دنیا شده است، افزود: میزان درآمد صنعت گردشگری ایران تنها یک میلیارد دلار بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه مازندران با پذیرش سالانه 17 میلیون مسافر، تنها 18 هزار فعال در بخش گردشگری دارد، تصریح کرد: در صورت فراهم سازی زیرساختها می توان این تعداد را تا 280 هزار نفر افزایش داد.

وی با بیان اینکه طی سالهای برنامه چهارم توسعه، برای اجرای 601 طرح گردشگری استان، موافقت اصولی صادر شده است، اظهار داشت: با افتتاح این طرحهای گردشگری برای 30 هزار نفر شغل ایجاد و دو هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

محمدپور از ایجاد 101 موافقت اصولی طرحهای گردشگری پنجماهه نخست امسال در استان خبر داد و گفت: با اجرای دو پروژه بزرگ گردشگری در مازندران، دو هزار و 32 شعل در استان ایجاد می شود.

وی سازوکارهای قانونی و دست و پاگیر، بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی، نامناسب بودن وضعیت تاسیسات و خدمات فرودگاهی و حمل و نقلی، عدم امکان سرمایه گذاری در حاشیه جاده های استان و عدم تخصیص اعتبارات برای ایجاد بازارچه های مرزی و کاهش و ثابت ماندن اعتبارات زیرساختهای حوزه گردشگری را از موانع پیش روی توسعه صنعت گردشگری در مازندران برشمرد.