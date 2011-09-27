سهم 20 درصدی بادام کشور در چهارمحال و بختیاری/ تولید کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بادام با نام علمی Prunus amygdalus یکی از گیاهان تیره گل سرخ متعلق به دو لپه‌ایها است.

بادام یک درخت بومی آسیای غربی، کرانه جنوبی دریای مدیترانه ومراکش است و این درخت اندازه ای متوسط، برگهای نیزه‌ای با حاشیه دندانه‌دار و دارای گل در اوایل بهار است.

میوه آن یک شفت با پوشش خارجی پرزدار است که برون‌بر نامیده می‌شود و پوسته سخت و شبکه‌دار یا درون‌بر را دربر‌می‌گیرد.

دانه آن یک مغز است که به وسیله این پوششها محصور می شود.

دو نوع درخت بادام وجود دارد یک نوع دارای گلهای صورتی بادام شیرین تولید می‌کند و نوع دیگر آن با گلهای سفید بادام تلخ دارد.

مغز نوع اول حاوی روغن نافرار و امولسیون است.

تا اوایل قرن بیستم از آن به صورت خوراکی در پزشکی استفاده می‌شد اما به این شرط که بادام نوع تلخ به آن اضافه نشده بود.

بادام تلخ نسبتا پهن‌ تر و کوتاهتراز نوع شیرین است و حاوی تقریبا 50 درصد روغن نافرار موجود در بادامهای شیرین است.

بادام شیرین عملا فاقد نشاسته است بنابراین می‌توان از آن در تهیه کیک و بیسکویت برای بیماران دیابتی یا هر نوع دیگری از بیماریهای قندی استفاده کرد. همچنین عصاره بادام می‌تواند جایگزین مناسبی برای عصاره وانیل دربین بیماران دیابتی باشد.

هر دو نوع بادام تلخ و شیرین بومی خاورمیانه است اما قرنهاست که در اروپا و آمریکا نیز کاشته می‌شود.

بادام یکی از محصولات خشکباری مهم در ایران و به ویژه در استان چهارمحال و بختیاری است و با توجه به اهمیت ارزش غذایی، دارویی و بهداشتی بادام و محصولات جانبی آن، جایگاه استان چهارمحال و بختیاری از نظر سطح زیر کشت، تولید و صادرات بادام در کشور بسیار بالاست.

چهارمحال و بختیاری با توجه به شرایط جغرافیایی و استعداد بالای این استان برای تولید بادام و خشکبار تولید کننده 20 درصد بادام کشور است.

استاندار چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح زیر کشت بادام در کشور 197 هزار هکتار است که هشت درصد سطح زیر کشت بادام جهان در ایران شامل می شود.

علی اصغر عنابستانی با بیان اینکه تولید بادام در ایران 21 میلیون و 110 هزار تن است، تصریح کرد: بیش از 20 درصد بادام در کشور توسط این استان تولید می شود و این استان در کشور رتبه اول دارد. وی با بیان اینکه ایران بعد از کشور آمریکا و اسپانیا در تولید بادام رتبه ممتاز را در سطح جهان دارد، یادآور شد: در چهارمحال و بختیاری 15 هزار تن سطح زیر کشت بادام است که از این میزان، ما 12 میلیون سال گذشته صادرات داشته ایم و مشکل اصلی ما این است که صادارات ما در بخش بادام به صورت خام و فله ای است. استاندار چهار محال و بختیاری تصریح کرد: سطح زیر کشت بادام در این استان باید به صورت دیم توسعه یابد و با توجه به شرایط اقلیمی باید سطح کشت بادام گسترش یابد. وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی در راستای تولید بادام در این استان وجود ندارد، عنوان کرد: در این استان باید صنایع تبدیلی بادام را توسعه دهیم. عنابستانی به همایش بادام در این استان اشاره کرد و بیان داشت: با برگزاری این همایش نقاط قوت و ضعف این استان در بخش تولید بادام مشخص می شود.