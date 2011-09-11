مهلت سه ساله به دولت برای نجات دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نادر قاضی پور عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص تهیه طرح یک فوریتی برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن اظهار داشت: این طرح یک فوریتی با 30 امضا تهیه شده که 27 شهریور در جلسه علنی مطرح خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: علت مخالفت نمایندگان مجلس با طرح دو فوریتی که قبلا در مجلس در این خصوص بررسی شد ، مخالفت با اصل طرح نبود بلکه نمایندگان با فوریت آن مخالف بودند و نگران بودند در صورت تصویب این طرح ، دولت امکان اجرایی کردن آن را نداشته باشد.

قاضی پور یادآور شد: پس از تذکرات و نطق های نمایندگان درباره وضعیت دریاچه ارومیه ، دولت جلساتی تشکیل داد اما این جلسات در حد مذاکرات باقی ماند، نهایتا مجلس با همفکری نمایندگان طرحی دو فوریتی آماده کرد و پس از آنکه به رای نمایندگان نرسید هم اکنون این طرح یک فوریتی برای نجات دریاچه ارومیه آماده شده است.

وی به جلسه امروز نمایندگان ارومیه و امضاکنندگان طرح یک فوریتی احیا و نجات دریاچه ارومیه در کمیسیون برنامه و بودجه به ریاست عبدالهی رئیس این کمیسیون اشاره کرد و گفت : در این جلسه طرح یک فوریتی تهیه شد و اکثر روسای کمیسیونها با آن موافق هستند.

قاضی پور ادامه داد: ما در این رابطه دست دولت را باز گذاشته ایم تا عملیات نجات دریاچه ارومیه را اجرایی کند.

وی گفت: در این طرح خواسته شده از آب دریاچه ارس به دریاچه ارومیه منتقل شود.

وی در خصوص علت خشک شدن دریاچه ارومیه نیز گفت: خشک شدن این دریاچه ربطی به دولت ندارد بلکه 90 درصد علت آن مربوط به خشکسالی است البته دولت می توانست برای انتقال آب از حوزه های دیگر این مشکل را حل کند اما گویا حساسیت در این زمینه پیش نیامده بود که هم اکنون دولت برای حل این مشکل پیشقدم شده است.

قاضی پور با اشاره به سدهای بسته شده بر سر راه دریاچه ارومیه که مجوز آن توسط سازمان محیط زیست داده شده است گفت: در سال 72 تا 76 که آب دریاچه ارومیه پیشروی کرد تعداد زیادی از زمین های کشاورزی آذربایجان شرقی و غربی را در بر گرفت و برای کنترل آن سازمان محیط زیست مجوز احداث سد داد و همین امر موجب کمبود آب دریاچه ارومیه شد امروز سازمان محیط زیست باید بگوید اشتباه کردیم چرا همه اشکالات را به گردن وزارت نیرو می اندازند.

وی ابراز امیدواری کرد: در سه سال آینده با اقدامات دولت دریاچه ارومیه از خشک شدن نجات یابد.

قاضی پور در پاسخ به این سئوال که برخی سایت های خبری از مخالفت جمهوری آذربایجان با برداشت آب از ارس خبر داده اند گفت: این حرف ها را کارشناسان محیط زیست داخلی در دهان دیگران می گذارند. این افراد پولشان را از داخل می گیرند و بهتر است برای داخل کار کنند. این حق آب خودمان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

خبرنگاری در خصوص فضای شهر ارومیه سئوال کرد که قاضی پور گفت: اکثر مردم ما تابع قوانین نظام جمهوری اسلامی هستند . در ارومیه هم مردم نگران آینده خودشان و بچه های خودشان هستند. وقتی اطلاعات دقیق و خوب به مردم برسد و بدانند که نمایندگان و دولتشان با ایجاد سازو کارهایی مانند احداث تونل، آب را به دریاچه ارومیه منتقل می کنند راضی خواهند شد.

وی در خصوص افراد دستگشر شده توسط نیروی انتظامی نیز گفت: آنهایی که به تبعیت از رسانه های بیگانه می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند انگشت شمارند. مردم زمانی که متوجه شدند که این نوع تجمعات مردمی نیست دخالت نکردند.