نخستین کتابخانه پستی کشور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کتابخانه پستی کشور به مناسبت هفته دولت در استان قم و در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان افتتاح شد که براساس آن ماهیانه 500 جلد کتاب برای کودکان و نوجوانان روستا بدون دریافت هیچ هزینهای از طریق فناوری پست ارسال می شود.
نخستین کتابخانه سیار روستایی با هزینهای بالغ بر 500 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و باهدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ کودکان و نوجوانان روستا راهاندازی شده است.
شرکت پست در این کتابخانه علاوه بر ارسال کتاب، فراخوان جشنوارههای مختلف را نیز به روستاها برده تا علاقهمندان با ارائه آثار خود بتوانند در این جشنوارهها شرکت کنند.
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