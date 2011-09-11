به گزارش خبرگزاری مهر، غلام رضا نگهبان مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران در جلسه ای که با حضور مدیران شهری و شهرداران نواحی منطقه یک برگزار شد با بیان این که با توجه به پیچیدگی جامعه نیاز است سیستم های الکترونیکی جایگزین سیستم های سنتی شود گفت: سامانه جدید ماده صد بر اساس همین نیاز راه اندازی شده تا شاهد مدیریت و توسعه پایدار ساخت و سازهای شهری باشیم .

وی افزود: در سیستم جدید، شفافیت عملکرد مناطق به خصوص 123 ناحیه شهر تهران به وضوح قابل مشاهده است و امکان دسترسی به این سیستم برای همه رده های شهرداری به سطح رده تعریف شده و همزمان که شهروند در دفاتر خدمات الکترونیک دفاعیه اش را تحویل می دهد بلافاصله به طور سیستمی پرونده به کمیسیون مربوطه ارسال می شود.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران خاطر نشان ساخت : در سیستم جدید کلیه اطلاعات مربوط به گردش کار پرونده ها و ... در شهرداری تهران در هر جای دنیا قابل مشاهده توسط کاربران است.

وی افزود: پرونده ای که به ماده صد ارسال می شود قبل از اینکه به تخلفات ساختمانی آن رسیدگی شود به تخلفات مهندسین ناظر و کارکنان شهرداری مربوطه رسیدگی می شود.