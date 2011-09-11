سرقت مسلحانه در پوشش مسافربر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "حسین حسین زاده" رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در پی وقوع دو سرقت مسلحانه وجه نقد توسط چهار نفر سرنشینان یک خودرو مسافر کش با شیشه های تیره موضوع در دستور کار ماموران اداره عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت.

وی افزود:در تحقیقات اولیه مشخص شد که سرنشینان این خودرو به ظاهر مسافربر شخصی پس از سوار کردن طعمه های خود با تهدید سلاح سرد و گرم اموال مسافران را سرقت و پس از پیاده کردن این افراد در نقطه ایی کم تردد از محل متواری می شدند .

این مقام مسئول تصریح کرد:با تشکیل تیم های محسوس و نامحسوس و انجام تحقیقات گسترده میدانی سردسته این باند که از سارقان حرفه ای و سابقه دار و به تازگی از زندان آزاد شده بود شناسایی شد.

رییس پلیس آگاهی استان در ادامه گفت:این سارق که "امیر – چ"نام دارد در عملیاتی ویژه دستگیر و به اداره آگاهی انتقال داده شد.

این مقام انتظامی ادامه داد:متهم در مواجهه با شواهد و مدارک موجود لب به اعتراف گشود و به سرقت های متعدد از شهروندان تحت پوشش مسافربر شخصی اقرار کرد.

وی اضافه کرد:از این باند مقادیری اموال و مدارک مسروقه و نیز انواع سلاح های سرد مورد استفاده در سرقت ها کشف و ضبط شد.

سرهنگ " حسین زاده" استفاده از خودروهای مسافر بر شخصی را یک رفتار پرخطر و به دور از فرهنگ شهروندی برشمرد وبه بانوان توصیه کرد: همواره استفاده از تاکسی،اتوبوس و آژانس های تاکسی تلفنی را برای جابجایی انتخاب کرده تا از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری شود.

