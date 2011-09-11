به گزارش خبرگزاری مهر،سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی پیامی درگذشت مادر شهید محمد جهان‌آرا را تسلیت گفت.

متن پیام در ذیل آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهید که جایگاهش اعلی علیین و مقامش فوق تصور خاکیان بوده و غبطه انس و جان نسبت به شخصیت والایش حکایت از این مقام رفیع دارد، در دامان پر مهر مادر و دستان پدری تربیت یافته که این شأن آسمانی خود را مدیون و مرهون والدینش میداند که او را در تمام دوران حیات حمایت کرده و جدّ و همّت بی شائبه آنان، منتج به رشد معنوی و کمال انسانی کودک دیروز و شهید جوان امروز شده است.

آری پدران و مادران شهید که پیر امّت، آنان را چشم و چراغ ملّت دانسته است، در زمره پاکترین و مخلصترین و در عین حال گمنام ترین و مظلوم‌ترین انسان‌های این کره خاکی هستند که غفلت همگان، تشدید کننده این مهجوریت بوده و هست (اگرچه آنان در اوج افلاک و در میان آسمانیان شهیرترین مخلوقات هستند) و بر ماست که این غفلت را با سرکشی و دیدار خانواده معظم شهداء که مطالبه بحق امام خامنه‌ای دامت برکاته است، جبران کرده و کشکول بندگی خویش را از سیره و مرام شهیدان لبریز کنیم.... از جمله این چراغ های فروزان، خانواده معظم شهیدان جهان آرا می باشد که رشادتها و حماسه‌های فرزندان شهیدشان بویژه محمد جهان آرا فرمانده دلاور سپاه خرمشهر در اعماق قلوب آحاد ایرانیان و آزاداندیشان عالم ثبت و ضبط گردیده است که متأسفانه خبر ارتحال جانسوز مادر انقلابی آنان، دلهای عاشق را مملو از غم و اندوه کرد.

اینجانب درگذشت مادر بزرگوار حاجیه خانم ساره امامزاده، مادر شهدای جهان آرا را به ساحت قدسی حضرت ولی عصر ارواحناله الفداء، مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای دامت برکاته، پدر و خانواده شهیدان جهان آرا و کلیه خانواده‌های معزّز شهیدان تسلیت و تعزیت عرض کرده و علّو درجات معنوی و غفران الهی را برای ایشان مسئلت میکنیم. روح پاکش قرین رحمات واسعه خداوند متعال و همنشین سیده زنان عالم حضرت زهرای اطهر سلام اله علیها.

