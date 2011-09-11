خوردن صبحانه باعث افزایش تمرکز دانش آموزان شیفت صبح می شود

منصور شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک صبحانه کامل شامل نان، پنیر یا تخم مرغ یا عسل، شیر ولرم، گوجه و خیار و گردو است که تمام گروه های غذایی را در بر می گیرد.

وی گفت: بهتر است دانش آموزان در ایام تحصیل، شب ها شام سبک میل کنند و زودتر بخوابند تا صبح راحت تر از خواب بیدار شده و به صرف صبحانه میل داشته باشند.

وی افزود: استفاده از تنقلاتی مانند چیپس و پفک که موجب ایجاد انرژی کاذب در دانش آموز می شود به هیچ وجه توصیه نمی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و عضو مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان این دانشگاه بیان داشت: استفاده از ساندویچ نان و پنیر و گردو یا میوه مانند سیب و یا ساندویچ کتلت بهترین میان وعده برای دانش آموز است که در مدرسه می تواند از آن استفاده کند.

وی گفت: به دانش آموزان توصیه می شود، فعالیت ورزشی روزانه را در طول دوران تحصیل از یاد نبرند.