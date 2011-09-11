ناگفته ها به روایت تصویر؛ از همزیستی با گاو تا یادبودی برای 10 سال خشونت

اولین تصویر مربوط به اتفاقی است که در یکی از روستای کلمبیا رخ داده و در آن یک پسربچه 20 ماهه بطور مسالمت آمیز با یک گاو زندگی می کند.

پدر و مادر این کودک به دلیل مشکلات مالی روستا را ترک کرده و برای کار به شهر رفته اند و این کودک برای سیر کردن خود بطور مستقیم از یک گاو ماده شیر می نوشد.

دومین تصویر امروز مربوط به تحولات لیبی و پیروزی های پی در پی مردم این کشور است.

در آخرین تحولات لیبی، رئیس شورای انتقالی این کشور وارد طرابلس شده و مردم آن استقبال پرشوری از وی به عمل آورده اند.

سومین تصویر امروز مربوط به کره شمالی و برگزاری مراسم روز استقلال این کشور است.

در این تصویر رهبر کره شمالی، فرزند کوچک وی که قرار است رهبر آتی کره ای ها شود و دیگر مقامات این کشور دیده می شوند.

چهارمین تصویر امروز مربوط به ناآرامیهای ماداگاسکار و جولان خلافکاران در این کشور است.

در این تصویر مردی مسلح دیده می شود که راحت و آزادنه در حال ایجاد رعب و وحشت در میان مسافران یک اتوبوس است.

پنجمین تصویر امروز مربوط به مراسم های یادبودی است که مردم آمریکا برای گرامی داشت خاطره کشته شدگان حوادث 11 سپتامبربرگزار کرده اند.

مردم آمریکا دهمین سالگرد حوادث 11 سپتامبر را در حالی برگزار کردند که شهر نیویورک به دلیل یک هشدار امنیتی از عصر روز جمعه در حالت فوق العاده به سر می برد.