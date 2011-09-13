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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

نصیری به مهر خبر داد:

ممانعت از فروش اجباری کالا در البرز در راستای طرح نظارتی بازگشایی مدارس

ممانعت از فروش اجباری کالا در البرز در راستای طرح نظارتی بازگشایی مدارس

کرج - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز گفت: ممانعت از فروش اجباری کالا در البرز در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با همکاری بازرگانی انجام می شود.

نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان بازرگانی البرز، برخورد قاطعانه با متخلفان در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس را دنبال می کند و ممانعت از فروش اجباری کالا در این زمینه انجام می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز ادامه داد: این امر در ایام بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 90 تشدید می شود و نظارتها در این خصوص ادامه دارد.

این مسئول عنوان کرد: مفاد کلی اجرایی طرح نظارتی ویژه مدارس شامل مواردی از قبیل هماهنگی با مراجع مربوطه در خصوص تامین، توزیع و قیمت دفترچه های دانش آموزی، کتاب، پوشاک،کیف، کفش و روپوش مدارس است.

نظارت ویژه بر رعایت درصد سود عمده و خرده فروشی

نصیری گفت: نظارت ویژه بر رعایت درصد سود عمده و خرده فروشی و نصب بر حسب قیمت و صدور فاکتور و نظارت بر رعایت نرخهای تعیین شده دفترچه های دانش آموزی از دیگر موارد در این زمینه است.

وی اظهار داشت: نظارت بر تعیین و رعایت نرخ سرویسهای ایاب و ذهاب مدارس و نظارت برعملکرد آموزشگاهها و مدارس غیر انتفاعی در دریافت شهریه های مصوب شده نیز دنبال می شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز افزود: جلوگیری از توزیع و فروش لوازم التحریر خارجی و داخلی فاقد استاندارد و بی کیفیت نیز به عنوان بخشی از دیگر برنامه ها دنبال می شود.

کد مطلب 1404982

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