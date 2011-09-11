به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علیرضا محجوب نماینده تهران و از طراحان اصلی طرح یک فوریتی نجات و احیای دریاچه ارومیه در نشست خبری عصر امروز که به همراه نادر قاضی پور در جمع خبر نگاران حضور داشت در توضیح این طرح یک فوریتی گفت: با تهیه این طرح جدید نگرانی نمایندگان مخالف در خصوص وجود بار مالی برطرف شده است.

وی گفت: طرحی که نوشته شده به شکل کلی است و شورای نگهبان نیز با آن مشکلی نخواهد داشت. دولت را مکلف کردیم هر چه سریعتر با تمام قوا و امکانات به فکر نجات دریاچه ارومیه باشد.

وی گفت: باید از سرنوشت دریاچه اورال در آسیای مرکزی عبرت گرفته شود.

نماینده تهران در خصوص سدهای احداث شده در مسیر دریاچه ارومیه گفت: نظر این است که این سدها احداث شود اما تا زمانی که خشکسالی از بین نرفته آبگیری نشوند زیرا در صورت آبگیری نیازمند دو میلیارد و 300 میلیون متر مکعب آب هستند و در چنین شرایط بحرانی در صورت آبگیری موجب خشکسالی قطعی دریاچه ارومیه خواهد شد.

وی یادآور شد: مسئولان ودست اندرکاران بدانند منابع آب باید به گونه ای تصمیم گیری شود که باعث خشکسالی نشود . هر اقدامی برای آبگیری جدید باید با رعایت وضعیت دریاچه ارومیه انجام شود.

محجوب خاطرنشان کرد: مراقبت سازمان محیط زیست از راه دور بر دریاچه ارومیه معنا ندارد. انتظار داریم دولت با مجلس همراهی کند و اگر پیشنهادی در این زمینه دارد ارائه دهد و آثار مختلف این فاجعه را پیشگیری کند. زیرا خشک شدن دریاچه ارومیه یک فاجعه بشری است.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: ما از راههای متعددی می توانیم به دریاچه ارومیه آب منتقل کنیم که به جایی هم لطمه نمی زند. اگر 10 سال پیش چنین اقدامی عملی شده بود امروز با مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه مواجه نبودیم. در این طرح پیش بینی شده یک میلیارد دلار از جزء ث بند 2 ماده واحده بودجه 90 برای نجات دریاچه ارومیه هزینه شود و این می تواند یکی از بهترین راهها باشد.

وی در خصوص خبرهای منتشره در خصوص عدم موافقت آذربایجان با انتقال آب از ارس نیز گفت: ما از حقآبه خود استفاده می کنیم و کسی نمی تواند نسبت به استفاده ما از این حق معترض شود. همانطور که میلیاردها متر مکعب حقآبه ما به دریای خزر می ریزد ما نیز می توانیم از حقآبه خود استفاده کنیم.