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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

همزمان با آغاز بازگشایی مدارس؛

فرش گل در میدان آزادی گسترده شد

فرش گل در میدان آزادی گسترده شد

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 9 از کاشت گلهای فصل در میدان آزادی ابتدای مخصوص و ابتدای خیابان آزادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جوانی با بیان این که همزمان با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس و با توجه به وجود میدان آزادی به عنوان نخستین ورودی غرب تهران از ابتدای خیابان مخصوص و ابتدای خیابان آزادی با نشا گل های فصل شامل، داوودی در رنگبندی متنوع فرش شد،گفت: مساحت این عملیات 300 مترمربع در نظر گرفته شده و این اقدام در جهت ارتقا کیفیت فضای سبز، تلطیف هوا، چشم انداز و منظر مناسب و ارتقا روحیه شهروندی است.

جوانی خاطرنشان کرد: فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی است.

وی هدف از اجرای این طرح را زیباسازی فضای شهری، ایجاد اکوسیستم های فعال طبیعی در فضای شهری برای بهبود کیفیت زیست محیطی ، تاثیرگذاری مثبت آلودگی هوا و ایجاد چشم انداز مناسب ذکرکرد.

 

کد مطلب 1404994

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