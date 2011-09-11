فرش گل در میدان آزادی گسترده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جوانی با بیان این که همزمان با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس و با توجه به وجود میدان آزادی به عنوان نخستین ورودی غرب تهران از ابتدای خیابان مخصوص و ابتدای خیابان آزادی با نشا گل های فصل شامل، داوودی در رنگبندی متنوع فرش شد،گفت: مساحت این عملیات 300 مترمربع در نظر گرفته شده و این اقدام در جهت ارتقا کیفیت فضای سبز، تلطیف هوا، چشم انداز و منظر مناسب و ارتقا روحیه شهروندی است.

جوانی خاطرنشان کرد: فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی است.

وی هدف از اجرای این طرح را زیباسازی فضای شهری، ایجاد اکوسیستم های فعال طبیعی در فضای شهری برای بهبود کیفیت زیست محیطی ، تاثیرگذاری مثبت آلودگی هوا و ایجاد چشم انداز مناسب ذکرکرد.



