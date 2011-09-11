نصب دستگاههای سرعت سنج در بزرگراههای جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسفراینی نژاد با اشاره به این که این دوربین ها با هماهنگی پلیس راهور طی 2 ماه آِینده در بزرگراههای شهید کریمی و شهید آوینی نصب می شود خاطر نشان کرد : هم اکنون یک دستگاه سرعت سنج سیار در این بزرگراه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در ادامه با اشاره این دستگاهها با ثبت شماره پلاک خودروهایی که با سرعت غیر مجاز در بزرگراهها تردد می کنند از احتمال وقوع تصادفات می کاهد افزود: در حال حاضر معابر و بزرگراههای این منطقه تا حدودی توسعه یافته است و ایمن سازی معابر در برنامه های این حوزه قرار دارد.

معاون شهردار منطقه 20 تهران همچنین از هوشمندسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی در 6 تقاطع پرتردد این منطقه خبر داد.

وی روان سازی ترافیک معابر و تقاطع های سطح منطقه را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: صفحه نمایشگر این چراغ ها بدون نیاز به حضور پلیس و بر اساس تراکم ترافیک در جهات مختلف تنظیم می شود و بار ترافیکی را به بازوهای تقاطع تقسیم می کند که این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن ترافیک موجود در تقاطع ها را تخلیه می کند.

شهردار منطقه 20 با اشاره به اینکه زمان دار کردن چراغ های راهنمایی و رانندگی از بار روانی منتظر شدن در پشت چراغ قرمز می کاهد و مدیریت زمان را برای رانندگان خودروها ممکن می سازد افزود: این چراغ های راهنمایی همچنین توانایی تبدیل شدن به چراغ های چشمک زن را دارند و در مواقع لزوم و حجم پایین خودورهای عبوری به چراغ های چشمک زن تبدیل می شوند.

عبدالهی تقاطع جاده قم - خیابان شهرداری ، فدائیان اسلام - شهید کریمی ، سیزده آبان - شهید رجائی ، ورامین - امین آباد ، جاده قم - شهیدبهشتی و پروین اعتصامی - فدائیان اسلام را از تقاطع هایی عنوان کرد که به چراغ های هوشمند مجهز شده اند.



