روزگار برزخی آل سعود ؛ پایان دوران سلطه بر جهان عرب

منابع مخالفان عبدالله صالح در پایگاه اطلاع رسانی خود از اقدام نقلابیون یمنی در به آتش کشیدن مجسمه عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به نشانه خشم و انزجار از سنگ اندازی آل سعود در برابر انقلاب یمن و حمایت از رژیم عبدالله صالح خبر داده اند.

اعتراضات رسانه ای و مردمی علیه عربستان سعودی در میادین التغییر و الحریه در بیشتر استانهای یمن به اوج خود رسیده است، انقلابیون تاکید می کنند عربستان سعودی با حمایت از رژیم عبدالله صالح در برابر انقلاب مردم مانع تراشی می کند.



مردم مسلمان یمن با سردادن شعارهای انقلابی، خواستار پایان قیمومیت عربستان بر یمن و مخالفت با دخالت خارجی در امور داخلی خود شده اند.



نکته دیگر به موضعگیری ائمه جمعه شهرهای یمن علیه دخالتهای عربستان بر می گردد، ائمه جمعه از عربستان خواسته اند مواضع خود را در برابر انقلاب یمن تغییر دهد، این برای اولین بار از زمان شعله ور شدن آتش انقلاب یمن است که خطبای جمعه به موضعگیری منفی عربستان اشاره و آن را محکوم می کنند.



به آتش کشیده شدن مجسمه پادشاه عربستان در تعز، نشانه دیگری بر بی اعتمادی مردم مسلمان یمن به سیاستهای ریاض و نفرت و انزجار آنها از حمایتهای آل سعود از عبدالله صالح است.



به گفته انقلابیون، عربستان با استقبال از عبدالله صالح و قرار دادن امکانات خود در اختیار وی در حقیقت به ملت یمن اعلان جنگ داده است، افکارعمومی یمن به شدت علیه آل سعود هستند که این مسئله را در تظاهرات مستمر انقلابیون می توان مشاهده کرد.



جوانان انقلاب یمن بارها به رژیم عربستان درباره دخالت در یمن و حمایت از عبدالله صالح و پیامدهای وخیم آن برای ریاض هشدار داده اند، اما این هشدارها تا کنون مانع سنگ اندازیهای سعودی در برابر انقلاب مردم مسلمان یمن هم نشده است.



تحلیلگران معتقدند عربستان سعودی با حمایت از رژیم صالح، تلاش می کند با متنشج کردن اوضاع یمن، عمر رژیم وی را که از چند دهه پیش دنباله رو عربستان بوده، طولانی تر کند.



اکنون حتی با وجود حضور عبدالله صالح در خاک عربستان، آل سعود از بازمانده های رژیم وی هم حمایت می کند، هر چند دنباله روی عبدالله صالح از ریاض در گذشته پنهانی بود، اما امروز به صورت کاملا آشکار در جریان است، به طوری که اندک طرفداران صالح که همچنان سرنوشت کشور را در دست دارند، تصاویر پادشاه و شاهزادگان سعودی را به سبب حمایتهای گسترده مالی آنها در کنار تصاویر صالح به دست می گیرند.



انقلابیون یمنی، موضعگیری عربستان در برابر یمن را شرمانه و خصمانه ارزیابی می کند، به اعتقاد آنها عربستان با هدف ایجاد تنش و بی ثباتی، به برخی شیوخ عشایر یمن که دنباله رو ریاض هستند و همینطور به طرفداران رژیم عبدالله صالح کمک می کند تا اینگونه القا کند تنها رژیمی که می تواند امنیت و ثبات را در کشور برقرار کند، رژیم عبدالله صالح است.



دخالتهای مستمر عربستان سعودی در امور یمن به حدی رسیده است که ائتلاف قبایل یمن به عنوان بزرگترین ائتلاف قبیله ای مخالف عبدالله صالح، این کشور را شریک جنایات این رژیم دانسته اند.



نفاق و مواضع دوگانه عربستان در قبال تحولات یمن زمانی بیشتر آشکار شد که عبدالله صالح از خاک این کشور، مخالفان خود را با بدترین الفاظ مورد خطاب قرار داد و آنها را تهدید کرد، در حالی که سعودیها پیشتر مدعی شده بودند عبدالله صالح را فقط به خاطر درمان در خاک خود پذیرفته اند.



تحولات یمن نشان می دهد که مردم مسلمان و انقلابی دیگر هیچ اعتمادی به آمریکا و عربستان حامیان اصلی عبدالله صالح ندارند، با این حال بزرگترین چالشی که در برابر انقلاب یمن قرار دارد، دخالتهای مستمر عربستان و آمریکا است که شرایط را برای پیروزی انقلاب دشوار کرده است.



قطع رابطه با عربستان یکی دیگر از خواسته های انقلابیون یمنی بوده است، آنها با اشاره به هدف آل سعود از دخالت در یمن که خواستار تشکیل نظامی ضعیف و متزلزل در یمن و تبدیل آن به حیات خلوت خود تاکید می کنند اعتمادی به طرحها و مواضع ریاض و واشنگتن ندارند.



اگر چه چند ماه از آغاز انقلاب یمن و فرار عبدالله صالح به عربستان می گذرد، اما پافشاری دیکتاتور فراری بر مواضع و تهدید به سرکوب مخالفان با تکیه بر حمایتهای گسترده واشنگتن و ریاض، مبارزات مردم به نتیجه نرسیده است.



عربستان که به کشور حامی دیکتاتورهای فراری و مغضوب ملتهایشان تبدیل شده است، در قبال تحولات یمن مواضع دوپهلو و ریاکارانه ای در پیش گرفته است، آنها در ظاهر اینگونه القاء می کنند که طرفدار مردم یمن هستند، اما از سوی دیگر تمام امکانات رسانه ای و تبیلغاتی خود را در اختیار دیکتاتور فراری یمن قرار می دهند.



مردم مسلمان یمن، طرح عربستان را که شورای همکاری خلیج فارس برای آن تبلیغ می کند و شامل تشکیل دولت آشتی ملی و کناره گیری صالح طی یکماه در مقابل اعطای مصونیت به وی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی 60 روز است، طرحی بیهوده و بی نتیجه می دانند که تنها منافع رژیم و حامیان آن یعنی عربستان و آمریکا را تامین می کند.



علاوه بر دخالتهای عربستان و آمریکا، یکی دیگر از موانع پیروزی انقلاب مردم یمن، طرحها و گفتگوهای سیاسی بی نتیجه است که برخی گروهها بر آن پافشاری می کنند.



انقلابیون، دخالتهای ریاض و واشنگتن را عامل اصلی ادامه بحران و بی ثباتی در یمن می دانند که مردم در تظاهرات مستمر آن را محکوم می کنند.



مواضع متفاوت و متناقض عربستان در قبال انقلابهای عربی به ویژه انقلابهای یمن و بحرین و لشگرکشی به منامه برای سرکوب قیام خونین مردم بحرین و در مقابل حمایتهای گسترده از رژیم عبدالله صالح و مانع تراشی در برابر انقلاب مردم یمن نشان دهنده هراس آل سعود از سرایت اعتراضات عربی به داخل عربستان به ویژه با توجه به وجود اقلیت قدرتمند شیعه در مناطق نفت خیز است.



به همین سبب پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک در مصر که از همپیمانان قدرتمند عربستان سعودی بود، این رژیم تلاش کرد با پول و مشوقهای اقتصادی افکارعمومی مصر را با خود همراه کند و در این راه میلیاردها دلار به شورای نظامی حاکم بر مصر اهدا کرد، اما تجمعات و تحرکات ضد آل سعود مردم مصر و محاصره سفارت آنها از سوی انقلابیون مصری نشان داد که دیگر نمی توان مردم مصر را با پول و مشوقهای اقتصادی تحقیر کرد.



عربستان در ارتباط با انقلاب مردم مسلمان تونس، به بن علی دیکتاتور فراری این کشور هم پناه داد تا رویکرد خصمانه خود را به تونسی ها نشان دهد.

مواضع آل سعود در قبال تحولات سوریه و هجمه هدفمند رسانه ای علیه نظام این کشور که در همسویی کامل با غربی ها به ویژه آمریکایی هاست، از این نظر قابل تامل و تاسف است که مقامات و به ویژه رسانه های عربستان تقریبا هر روز با رویکردی خصمانه به نظام سوریه با حمایت از ناآرامی ها و حتی اغتشاشات گروههای مسلح تروریست در برخی مناطق این کشور، اینگونه تبلیغ می کنند که در سوریه، مردم در حال قتل عام شدن هستند و باید به آنها برای پیروزی انقلابشان! کمک کرد، اما این رسانه ها همگام با مقامات سعودی در ارتباط با انقلابهای عربی در مصر، تونس، بحرین و یمن سیاست کاملا متناقض و دوپهلویی در پیش گرفته اند و در ارتباط با قیام مردم بحرین، لشگرکشی و اعزام نظامیان برای سرکوب اعتراضات را با القای وابستگی معترضان به ایران و متهم کردن آنها به اجرای طرحهای خارجی کاملا توجیه می کنند



به هر حال آل سعود تمام امکانات خود را برای به شکست کشاندن انقلاب مردم یمن به کار گرفته است و تلاش می کند با ابزارهای مالی و تبلیغاتی در نهایت رژیمی با ساختار قبیله ای که از ریاض حرف شنوی داشته باشد، در صنعا روی کار آورد، اما اقدام انقلابیون یمنی در به آتش کشیدن مجسمه پادشاه عربستان را می توان هشدار جدی به آل سعود قلمداد کرد به اینکه مردم یمن قاطعانه با هر گونه دخالت خارجی در امور خود مخالف و مصمم است با وجود حجم گسترده فشارها و دخالتها، تا نتیجه نهایی که همان سرنگونی کامل رژیم عبدالله صالح است، به مبارزات خود ادامه دهد.