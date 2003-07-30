كمدين نامدار هند در گذشت

به گزار ش خبرگزاري "مهر"از سايتهاي سينمايي " بدرالدين قاضي" ملقب به "جاني والكر" امروز صبح در منزلش واقع در "اوشيوارا" در گذشت.

اوپس از ايفاي نقش در 300 اثر سينمايي، كناره گيري اش را ازعرصه بازيگري اعلام كرد.

"والكر" دراين مورد مي گفت :"كارگردانها ديگر علاقه اي به كمدي من ندارند و تصور مي كنم كه زمان خداحافظي فرا رسيده است."

او در سال 1925 در ايندور به دنيا آمد وسپس همراه خانواده اش به بمبئي نقل مكان كرد.

اين كمدين درمورد دوران كودكي اش مي گفت :"زندگي بسيار دشوار بود . خانواده ما از پانزده عضو تشكيل شد ه بود و پنج تن از خواهرها وبرادران كوچكترم جانشان را در دوران كودكي از دست دادند.

پيش ا زاينكه به عنوان جمع كننده بليت اتوبوس به كار مشغول شوم ، پيشه هاي عجيب و غريبي را دنبال مي كردم.

به خوبي مي دانستم كه كارمن پاره كردن بليت ها نيست.همواره مي خواستم به يك هنرپيشه تبديل شوم و تصورمي كردم كه در عالم فيلمهاي كمد ي مي توانم به موفقيت چهره هايي چون " نور محمد" دست يابم. دوست داشتم مردم را بخندانم."

اين هنرپيشه مستعد در بيش از 20 فيلم به ايفاي نقش پرداخت اما شهرت و محبوبيت با فيلم "بازي"به كارگرداني "گرودات"به سراغش آمد.

او برخلاف پنداره اي كه در سينما بدست آورده بود، كاملا منزوي بود و پس از اعلام بازنشستگي ، تحت هيچ شرايطي در مهمانيها و رويدادهاي سينمايي شركت نمي كرد.

اين هنرپيشه ارزنده واپسين باردر فيلم "كمال حسن" تحت عنوان "چاچي 420 "به ايفاي نقش پرداخت.

"والكر"به هنگام مرگ هفتاد ونه سال داشت.