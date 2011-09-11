مهاجرت بی رویه از چالشهای کرمان/ لزوم جلوگیری از حاشیه نشینی

به گزارش خبرنگار مهر، کمالی ظهر یکشنبه در جمع فرمانداران استان کرمان با تاکید بر لزوم شناسایی و حل مشکلات مردم و بررسی عملکردها گفت: یکی از مشکلات شهرهای بزرگ مهاجرت است که در تمام جوامع وجود دارد و این مسئله در استان کرمان نیز وجود دارد.

وی با اشاره به مهاجرتهای بی هدف گفت: این مهاجرتها منجر به بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی در شهرهای بزرگ می شود.

وی خواستار برنامه ریزی در راستای جلوگیری از این روند شد و گفت: این مهاجرتهای کور حاشیه نشینی را افزایش داده است.

معاون استاندار کرمان با اشاره به زلزله خیز بودن کرمان خواستار مقاوم سازی در بخشهای مختلف شد و گفت: 300 هزار واحد مسکونی غیر شهری در استان کرمان طی سالهای اخیر در این راستا مقاوم سازی شده اند.

کمالی ادامه داد: باید در راستای جلوگیری از خسارت در صورت بروز حوادث از صدور مجوز ساخت برای واحدهای نامقاوم خود داری کرد.

وی خواستار اطلاع رسانی مدیران از طریق رسانه ها و ارتباط آنها با رسانه ها شد و گفت: باید عملکردها را به مردم منتقل کنیم تا امید در جامعه افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به اجرای سرشماری نفوس و مسکن این طرح را دارای اهمیت دانست و خواستار استفاده از همه امکانات در این زمینه شد و گفت: در این سرشماری مقدمات برنامه ریزی برای 10 سال آینده فراهم می شود.