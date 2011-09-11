هیئت تجاری استان قزوین به روسیه اعزام می شود

مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هیئت تخصصی تجاری با هدف بازاریابی محصولات کشاورزی استان و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن قزوین تا پایان امسال به کشور روسیه اعزام خواهد شد.



وی افزود: سازمان بازرگانی با مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قزوین و با توجه به توانمندیهای استان در زمینه های مختلف کشاورزی و در راستای سیاستهای دولت و به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، مطالعه بازار و گسترش بازار هدف، این اقدام را در برنامه کاری خود قرار داده است.



معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان قزوین بیان کرد: صادرات استان قزوین در سال ۱۳۸۹ به کشور روسیه در حدود سه میلیون و 500 هزار دلار بوده است که عمده کالاهای صادراتی استان به این کشور را کشمش، پودر شوینده، خرما، انواع میوه و سبزیجات تازه ، شیشه و سنگ ساختمانی تشکیل می دهد.

برزگر تصریح کرد: در سال ۱۳۸۹ صادرات کشور به روسیه حدود ۳۳۶ میلیون دلار بوده است که عمده کالاهای صادراتی ایران به روسیه را پسته، انواع میوه، سبزیجات تازه و کشمش تشکیل می دهد.

وی یادآور شد: در چهار ماه نخست امسال۸۰۰ هزار دلار کالا از استان قزوین به کشور روسیه صادر شده که در این مدت صادرات کشور به روسیه در حدود ۱۰۶ میلیون دلار بوده است.

