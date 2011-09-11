حوزه ادبیات کودک و نوجوان البرز در حال پیشرفت است

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کتاب و کتابخوانی از توصیه های مقام معظم رهبری است و امیدواریم که با برگزاری چنین نمایشگاههایی بتوانیم به این توصیه عمل کنیم.

وی، اختصاص غرفه ای به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دومین نمایشگاه بزرگ کتاب استان البرز را حاکی از اهمیت توجه به ادبیات این قشر عنوان کرد و افزود:استقبال خوب قشر سنی کودک و نوجوان از غرفه خودشان این موضوع را یادآوری می کند که با سرمایه گذاری در این حوزه قطعا در آینده ای نزدیک نتایج درخشان آن را شاهد خواهیم بود.

رمضانخانی، اظهار داشت: برپایی چنین نمایشگاههایی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی تاثیر مثبتی در آینده فرهنگی استان دارد.

مشاور استاندار در امور آموزش و پرورش، با اشاره به برپایی نمایشگاه اخیر در دومین سال شکل گیری استان البرز، آن را یکی از بهترین نمایشگاههای کشور خواند.

وی، یادآور شد: با برگزاری نمایشگاههای کتاب در سطح استان به حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیز بیشتر توجه شده و در این حوزه گامهای موثری برداشته خواهد شد.