غرفه های نمایشگاه پاییزه گنبد کاووس بیمه حوادث شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اصلانی عصر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه فروش پاییزه گنبد کاووس افزود: این نمایشگاه به مدت 10 روز تا 26 شهریور ماه آماده بازدید از شهروندان است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه علاوه بر لوازم التحریر، کیف و کفش، خشکبار، مواد لبنی و پروتئینی، خشکار، پوشاک و 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.

وی گفت:‌ این نمایشگاه به منظور افزایش تقاضا و تنظیم بازار کالاهای پرمصرف در آستانه بازگشایی مدارس دایر شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان گلستان افزود:‌ ‌این نمایشگاه با همکاری اتاق تعاون استان گلستان در خیابان امام خمینی (ره) جنوبی کوی پلیس، انبار غله دایر شد.

این نمایشگاه از ساعت 10 صبح تا 22 شب آماده ارائه خدمات به عموم شهروندان است.



