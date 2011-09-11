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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۳

یک رسانه عراقی:

مواضع سئوال برانگیز فرزند طالبانی بر خلاف دیدگاه دولت عراق است

مواضع سئوال برانگیز فرزند طالبانی بر خلاف دیدگاه دولت عراق است

یک پایگاه عرب زبان با اشاره به موضع اخیر فرزند رئیس جمهوری عراق درباره ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق، آن را مغایر با مواضع و دیدگاههای دولت منتخب عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی درباره موضعگیری فرزند رئیس جمهوری عراق درباره حضور نظامیان آمریکایی در این کشور آورده است : در اظهارنظری خطرناک که نشانه رایزنی های پشت پرده برخی مسئولان عراقی به ویژه کردها با واشنگتن است "قباد طالبانی" نماینده منطقه کردستان عراق در آمریکا از حضور نظامیان این کشوردر عراق حمایت کرد.

قباد طالبانی گفته است : موضوع مطرح شده قانونی کردن حضور نظامیان آمریکایی است، زیرا مشخص شده است که این نیروها در عراق می مانند و بحث ماندن یا رفتن آنها مطرح نیست. نظامیان آمریکایی از عراق عقب نشینی نخواهند کرد.

پایگاه مذکور بیان کرد: قباد طالبانی موضع دولت مرکزی عراق در مخالفت با حضور نظامیان آمریکایی را نادیده گرفت و گفت: ما همیشه گفته ایم اگر آمریکایی ها بخواهند در منطقه کردستان پایگاه نظامی تاسیس کنند، آمادگی آن را داریم و مکان آن را هم در اختیار داریم و روابط ما با کنگره آمریکا در حال توسعه است.

پایگاه فوق نوشت:  این اظهار نظر قباد طالبانی همزمان با اظهارات "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق درباره ادامه حضور نظامیان آمریکایی است، زیرا وی از دولت مرکزی خواسته بود که توافقنامه جدیدی برای ادامه حضور نظامیان آمریکایی با واشنگتن به امضا رساند، چرا که به ادعای وی، عقب نشینی این نیروها سبب جنگ داخلی خواهد شد.

کد مطلب 1405013

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