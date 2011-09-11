انتقاد از عملکرد شورای معماری و توافقات/ طرح تفصیلی قابل تفسیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سخنان پیش از دستور چهارصد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر آیت الله طالقانی را معلم بزرگ قرآن و مبارزی گرانقدر نامید و یادروز رحلت این عالم بزرگ انقلاب را گرامی داشت.

وی تصریح کرد: حضرت آیت الله طالقانی نخستین امام جمعه تهران بود که بسیار زود به رحمت ایزدی پیوست این در حالی است که هنوز طنین صدای گرم نماز و تفاسیر زیبای وی گوش‌ها را می‌نوازد.

عباس شیبانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز به خاطرات زندان خود و آیت‌الله طالقانی اشاره کرد و گفت: این عالم انقلاب اسلامی «حُر» بود و شخصیتی بود که به واقع از خود مایه می‌گذاشت و همه باید تلاش کنند که مانند ایشان رفتار کنند.

مهدی چمران در ادامه سخنان پیش از دستور با توجه به سالروز شهادت دومین شهید محراب اظهار داشت: شهادت آیت‌الله شهید مدنی به دست منافقین کوردل صورت گرفت که این نیز لکه ننگی شد بر دامان منافقان.

وی با بیان اینکه مردم ما خلوص، صفا، پاکی و اشک‌های این شهید را از یاد نخواهند برد از خداوند متعالی برای این دو بزرگوار آرزوی علو درجات کرد.

در ادامه جلسه گزارش هیأت ویژه بازرسی شورای اسلامی شهر تهران ( معاون نظارت شورا )‌ در خصوص بررسی عملکرد شهرداران مناطق یک و دو توسط خسرو دانشجو معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد.

دانشجو با اشاره به روند واگذاری تهیه این گزارش به معاونت نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این خصوص به تیم نظارت تأکید شد که رئوس و نحوه بررسی کارشناسانه خود را در خصوص تهیه این گزارش بر مبنای تطبیق پرونده‌های شهرسازی مورد بررسی با مقررات و قوانین شهرسازی، نحوه اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون تشخیص باغات مصوب شورای اسلامی شهر تهران و تطابق میزان عوارض دریافتی، امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ با مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: به تیم کارشناسی تأکید شده بود که پرونده‌ها به‌ صورت رندم و مطابق با مأموریت اشاره شده بررسی شود.

شیب تخلفات در مناطق 1 و2 به سمت صفراست

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش گفت : از مقدار زیادی پرونده که در منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت تعداد 150 فقره و از پرونده‌های مورد بررسی در منطقه 2 تعداد 104 فقره بررسی شد که عموما دارای ایراد بود.

وی با ابراز رضایت از مدیریت جدید شهرداری منطقه یک و دو خاطر نشان کرد: که شیب تخلفات در این مناطق به سمت صفر میل دارد.

دانشجو با اشاره به فضای تعامل و همکاری شورای اسلامی شهر تهران با شهرداری خاطر نشان کرد: جا دارد که اگر مدیران شهری تشخیص می‌دهند که میزان عوارض، بودجه و اعتبارات کم است و یا قوانین و مقررات شهرسازی باید تغییر کند، انتظار ما در شورای شهر این است که این پیشنهادات را به شورا اعلام کنید تا شورای شهر با بررسی‌های خود زمینه ایجاد تخلف را برطرف کند.

انتقاد از عملکرد شورای معماری و توافقات

دانشجو همچنین با اعتراض نسبت به عملکرد شورای معماری و توافقات در منطقه اعلام کرد: شورای معماری و توافقات منطقه به موضوعاتی ورود پیدا می‌کنند که حتی شورای شهر هم نمی‌تواند نسبت به آن موضوعات تصمیم‌گیری کند و این نیازمند تصمیمات مراجع دیگری است.

وی افزود: کمیسیون توافقات و شورای معماری در مناطق یک، دو و سه خیلی فعال است.

معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران در پایان گزارش خود با ابراز امیدواری از اینکه شیب تخلفات در منطقه 2 نیز به سمت صفر برود، اظهار داشت: این گزارش در اختیار شهرداران مناطق یک و دو قرار خواهد گرفت تا آن‌ها پاسخ لازم را به صورت مکتوب به شورای شهر ارائه کنند.

تناقض در اجرای برخی از قوانین در مناطق

حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در خصوص این گزارش با اشاره به برخی از تفاوت‌ها در اجرای قانون در سطح مناطق تهران، گفت: در اجرای برخی از قوانین در مناطق تناقض‌هایی وجود دارد که ایجاد حساسیت می‌کند.

وی همچنین درخواست حجم بالای درآمد از طرف ستاد شهرداری و دخالت بی‌مورد در مدیریت مناطق را از معضلات مدیران مناطق و دلایل بروز تخلف برشمرد.

طرح تفصیلی قابل تفسیر نیست

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به گزارش ارائه شده، خاطر نشان کرد: تا زمانی که اراده شهرداری بر کسب درآمد بیشتر باشد، انجام این‌گونه تخلفات امکان پذیر است.



وی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی قابل تفسیر نیست و شهردار تهران و شهرداران مناطق صرفا مجری طرح تفصیلی هستند، خاطر نشان کرد: اگر مدیران اجرایی نقطه نظراتی پیرامون طرح دارند باید آن را به مراجع تصمیم‌گیری ارائه کنند تا آن‌ها با بررسی و تصویب آن جلوی تخلفات احتمالی را بگیرند.

نظارت از وظایف ذاتی شورای شهر است

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه نظارت از وظایف ذاتی شورای شهر است، گفت: امیدوارم یک نظام نظارتی در شورای شهر تعریف شود تا این‌گونه گزارشات به صورت مستمر در شورای شهر ارائه شود تا هم تلقی‌های مختلفی از این‌گونه گزارشات نشود و هم این رویه در شورای شهر نهادینه شود.

ابتکار در ادامه افزود: باید فرصت پاسخگویی به شهرداری داده شود و درنهایت شهرداری تهران به عنوان شخصیت حقوقی باید پاسخگوی گزارشات شورای شهر باشد.

وی خاطر نشان کرد: باید بررسی شود که آیا قوانین بیش از حد انعطاف پذیر است یا اختیارات بیش از حد است که تخلف ایجاد می‌شود و آیا راه‌کار حقوقی وجود دارد که وقتی تخلفی درابتدای کار یا میانه کار تذکر داده می شود جلوی آن گرفته شود.

ابتکار در ادامه با اشاره به اینکه مناطق یک، دو و سه ظرفیت اکولوژی و زیست محیطی خود را در ده سال گذشته از حد گذرانده اند، تاکید کرد: شهرداران مناطق باید با این نگاه به مسائل بنگرند، و به فکر حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک در این مناطق که نسبت به گذشته افزایش داشته است، باشند.

اسدالله فاضل شهردار منطقه 2 در پاسخ به گزارش ارائه شده از رعایت شرط انصاف در تهیه گزارش تشکر کرد و افزود: شهرداری به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌رود و ما سعی‌مان این است که تخلفات نسبت به گذشته کاهش یابد و تماماً مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را رعایت کنیم.

شهردار منطقه دو ایرادات وارده در خصوص پرونده‌های مورد بررسی را قابل توضیح دانست و افزود: تنها در خصوص 3 یا 4 مورد از پرونده‌ها تخلف صورت گرفته و مابقی با توضیح قابل حل و فصل است.

ایرادات جزئی با توضیح قابل حل است

علیرضا جاوید شهردارمنطقه یک نیزدر پاسخ به گزارش ارائه شده، گفت: از 105پرونده اعلام شده حدود 10%دارای ابهام است و مابقی پرونده ها که دارای ایرادات جزئی است که با توضیح قابل حل هستند.

جاوید افزود: به طور قاطع اعلام می کنم که دیگر هیچ پرونده ای به کمیسیون توافقات ارجاع نمی شود، مگر آنکه بعد از توافق به تائید مراجع ذی صلاح در کمیسیون ها بالادستی برسد.

با متخلفان مطابق قانون رفتار شود / کتبی گزارش ها را ارائه می دهیم کتبی جواب می خواهیم

مهدی چمران در پایان با اشاره به گزارش ارائه شده، خاطر نشان کرد: تخلفات گذشته نباید مجوزی برای ادامه تخلفات در مناطق باشد واگر هم در اجرای قوانین مشکلاتی وجود دارد باید با اصلاح قانون ایرادات بر طرف شود و با کسانی که چشم خود را بر روی تخلفات بسته اند و کسانی که تخلف کرده اند بایستی مطابق قانون رفتار شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: برخی از تخلفات الان نیز ادامه دارد که باید باآنها برخور شود و انتظار داریم که در پرونده های جدید تخلفی صورت نگیرد.

چمران در پایان افزود: گزارش را به صورت کتبی و رسمی به شهردار تهران اعلام می کنیم و شهرداری نیز باید پاسخ آن را به صورت مکتوب به شورای شهر ارائه کند.