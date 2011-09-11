به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که در نشست مشترک هیات اجرایی و شورای استان ایلام حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت اظهار داشت: بسیاری از افراد به احزاب می پیوندند تا از نمد حزب کلاهی به دست آورند اما اعضای حزب موتلفه اسلامی معتقد به مبانی دینی و کار برای خدا هستند.

حبیبی تصریح کرد: ما برای اینکه هم اثر گذاری عمومی و هم گسترش تشکیلاتی در کل کشور داشته باشیم باید در چارچوب چشم انداز 15 ساله حزب که به تصویب شورای مرکزی رسیده حرکت کنیم.

وی ادامه داد: هر فعلی که در حزب انجام می شود باید ارتباط آن با چشم انداز مشخص باشد و اگر می خواهیم مدیریت کار ساز انجام شود باید در چارچوب چشم انداز حرکت کنیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: روحانیت در انتخابات آینده در وسط گود قرار دارد و متاسفانه عده ای مدعی اصولگرایی منهای روحانیت هستند، ما معتقدیم دینمان را از محراب و منبر گرفته ایم و متولی آن روحانیت است.

وی در ادامه با بیان اینکه اصولگرایی منهای روحانیت اصولگرایی منهای اصولگرایی است تاکید کرد: زمانی که روحانیت حضور داشته باشد اصولگرایان راحت تر زیر سایه این چتر به وحدت می رسند، محوریت روحانیت برای اصولگرایان نیازی همیشگی است.

حبیبی تبلور روحانیت را در جامعتین دانست و گفت: جامعتین امروز احساس تکلیف کرده و به میدان انتخابات آمده، برخی با تظاهر به اصولگرایی به دنبال کنار زدن روحانیت هستند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: حالا که جامعتین به میدان آمده باید با تمام قوا در خدمت جامعتین بود و راه مستقیم و صحیح در خدمت روحانیت بودن است و هر کس در این راه خدمتی کند ذخیره اخروی دارد. ما روحانیت را برای اسلام می خواهیم نه برای خودمان.

وی افزود: ما هیچ محوری را جز محوریت جامعتین برای وحدت اصولگرایان به رسمیت نمی شناسیم، با هر اصولگرایی که همکاری می کنیم شرط ما این است که محوریت جامعتین را قبول کند.

حبیبی تصریح کرد: آیا پس از مقام معظم رهبری شخصیت های برجسته ای مانند آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی وجود دارد؟ هر کس قدر دان آنها نباشد کفران نعمت کرده است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از توطئه های جریان انحرافی این است که اگر خودشان برنده انتخابات نشدند دوم خردادی ها برنده شوند. ما از حضور هر اصولگرایی در وحدت استقبال می کنیم اما تمکین از جامعتین ملاک است.

وی ادامه داد: توطئه جریان انحرافی است که اصولگرایان را به رقابت میان خود مشغول سازند، ما ناچار از رسیدن به نامزدهای واحد و فهرستهای واحد در انتخابات هستیم.