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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۴۹

میرفیضی:

2700 همیار و پلیس یار با ناجا در گلستان همکاری می کنند

2700 همیار و پلیس یار با ناجا در گلستان همکاری می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گلستان گفت: به منظور نظم بخشی ترافیک راهها، کاهش تصادفات و تلفات انسانی دو هزار و 700 همیار و پلیس یار جوان پلیس راه در هفته ناجا با پلیس استان همکاری می کنند.

سرهنگ محمود میرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با فرا رسیدن هفته ناجا پلیس راهنمایی و رانندگی استان گلستان اقدام به کارگیری دو هزار و700 نفر پلیس یار همیار پلیس و پلیس یارجوان خوا هد کرد.

وی اظهار داشت: در این مدت یک هزار همیار پلیس 700 پلیس یار جوان و یک هزار نفر پلیس یار نوجوان از بین مقاطع تحصیلی مختلف پلیس را در نظم بخش به ترافیک راه و کاهش تصادفات و تلفات انسانی یاری خواهند کرد.

وی گفت: این کار به منظور ارتقای سطح ایمنی و تقویت روحیه مسئولیت پذیری، آموزش و افزایش آشنایی با قوانین و مقررات ترافیک و کاهش تخلفات رانندگی صورت خواهند گرفت.

کد مطلب 1405026

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