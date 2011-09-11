2700 همیار و پلیس یار با ناجا در گلستان همکاری می کنند

سرهنگ محمود میرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با فرا رسیدن هفته ناجا پلیس راهنمایی و رانندگی استان گلستان اقدام به کارگیری دو هزار و700 نفر پلیس یار همیار پلیس و پلیس یارجوان خوا هد کرد.

وی اظهار داشت: در این مدت یک هزار همیار پلیس 700 پلیس یار جوان و یک هزار نفر پلیس یار نوجوان از بین مقاطع تحصیلی مختلف پلیس را در نظم بخش به ترافیک راه و کاهش تصادفات و تلفات انسانی یاری خواهند کرد.

وی گفت: این کار به منظور ارتقای سطح ایمنی و تقویت روحیه مسئولیت پذیری، آموزش و افزایش آشنایی با قوانین و مقررات ترافیک و کاهش تخلفات رانندگی صورت خواهند گرفت.