حضور قدرتمند یزد در مسابقات قهرمانی نونهالان تکواندوکار کشور

مریم هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یزد با دو تیم در مسابقات نونهالان پسر شرکت کرده است، اظهار داشت: امیدواریم تکواندوکاران قدرتمند یزد مقامهای برتر این مسابقات را کسب کنند.

وی همچنین از آمادگی کامل تیم نونهالان دختر یزد برای شرکت در این مسابقات خبر داد و افزود: تیم اول پسران یزد در 10 وزن و به صورت کامل و تیم دوم پسران و دختران نیز در 9 وزن در این مسابقات شرکت می کنند.

هاشمی با بیان اینکه تیم دو یزد در مسابقات المپیاد پایگاه ها ی استعدادیابی و قهرمانی بسیج کشور مقام اول را کسب کرده است، اظهارامیدواری کرد: یزد در این مسابقات به جایگاه خوبی دست یابد.

وی عنوان کرد: یکی از برنامه های مهم این هیئت در سال جاری پیگیری برگزاری مسابقات کشوری در یزد است.

وی ابراز امیدواری کرد: رشته تکواندو استان یزد با همکاری همه علاقمندان و مسئولان روز به روز به جایگاه حقیقی خود در سطح کشور دست یابد.

مسابقات قهرمانی نونهالان تکواندو دختران و پسران کشور از امروز به مدت چهار روز به میزبانی یزد در سالن شاهدیه برگزار می شود.