کسب رتبه برتر دو پژوهشگر کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره "علم تا عمل"

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سیدعلی علی پور بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دو طرح بالگرد بدون دم و داروی ضد قارچ ماهیان سردابی هستند که توسط "صفر پور" و "رضا گرجی زاده" دو پژ‍وهشگر استان تولید شده اند.

وی بیان کرد: بالگرد بدون دم علاوه بر کاربرد نظامی، قادر است در زمان های بحرانی سیل، زلزله و آتش سوزی با شناسایی و عکس برداری از منطقه، اطلاعات ارزشمندی در اختیار مسئولین امر قرار دهد.

علی پور اظهار داشت: عصاره ضد قارچ هم علاوه بر درمان ماهیان سردابی یا قزل آلا، برای درمان بیماری معده انسان هم بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: این دو طرح از جمله 25طرح برگزیده و برتر از 31 استان کشور در این جشنواره بودند.

علی پور عنوان کرد: 55 طرح تحقیقاتی و کاربردی استان برای شرکت در این جشنواره ملی ارسال شد که در این میان دو طرح نام برده حائز رتبه های برتر شدند.

وی بیان داشت: مبلغ 100تا 300میلیون تومان تسهیلات بانکی در اختیار مخترعین این طرح ها قرار می گیرد.